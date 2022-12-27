[인사] 오리온 ; 하나증권 ; 다우키움그룹 등
◈오리온◎승진<전무>▷러시아 법인 대표이사 박종율▷베트남 법인 R&D본부장 문영복<상무>▷한국 법인 마케팅팀장 이혁제▷〃 재경팀장 김영훈▷〃 경영관리담당 담서원▷중국 법인 인사팀장 김윤흥▷〃 마케팅팀장 징베이▷〃 품질관리팀장 임대순▷러시아 법인 생산본부장 겸 트베리공장장 남혁우▷인도 법인 대표이사 사우랍 세이스
◈하나증권<부사장>▷임상수 WM그룹장▷성영수 IB그룹장(하나은행 CIB그룹장 겸직)▷김희대 CCRO▷이철호 준법감시인<상무>▷강동우 경영관리그룹장▷송인범 WM지원본부장▷이동영 법인영업본부장▷이병철 WM영업본부장▷최원영 디지털본부장▷김영근 개발금융본부장▷김은석 투자심사본부장▷김형건 경영지원본부장▷명재영 부동산금융본부장▷안창국 IPS본부장▷이상호 주식본부장▷갈상면 ESG본부장▷박상빈 연금신탁본부장▷이은희 경영관리본부장▷강희정 감사실장▷박태규 IB기획실장<상무대우>▷임도균 글로벌본부장▷김도일 IB솔루션1실장▷이동혁 글로벌마켓운용실장▷권영제 파생상품실장<부서장>▷이세진 빅데이터사업팀장▷김시훈 업무혁신팀장▷이형석 부동산금융1실장▷김귀재 개발금융3실장▷박지훈 투자금융2실장▷민환식 델타원솔루션실장▷박주현 외화운용실장▷임완수 글로벌전략팀장▷유태경 ESG기획팀장▷백창훈 홍보팀장▷서주희 종합리스크관리팀장▷권영필 투자심사2팀장▷이현석 법무2팀장▷최강윤 강남금융센터장▷최현정 광주금융센터장▷황순배 미금역지점장▷장은정 범어동지점장▷김정아 부산지점장▷김의수 익산지점장▷김규섭 포항지점장▷김현엽 WM추진팀장▷윤상영 WM기획실장▷양승덕 대덕테크노밸리지점장▷김연준 IB솔루션3실장▷서영석 Structured Finance3실장▷우선정 Structured Finance2실장▷이루지 결제업무팀장▷이춘희 소비자리스크관리팀장▷김재홍 대구중앙WM센터장▷최봉수 도곡역WM센터장▷정기환 도곡지점장▷신명준 서초WM센터장▷유성수 전주지점장▷김동욱 삼성금융센터 부센터장
◈다우키움그룹◎임명<대표이사>◇키움예스저축은행▷사장 허흥범◇키움저축은행▷부사장 임경호
◈광주은행◎승진<부행장보>▷박성우 정일선 김재춘 김용규
◈산업은행◎신규 선임<부행장(부문장)>▷기획관리부문장 이근환▷글로벌사업부문장 양승원▷재무관리부문장 주동빈
◈법제처◎전보<고위공무원>▷법제정책국 법제조정정책관 박종구▷행정법제국 법제심의관 윤강욱<과장급>▷기획조정관실 법제정보담당관 최봉래▷법제조정정책관실 법제조정법제관 남영주▷법제조정정책관실 법제조정법제관 방미경▷경제법제국 법제관 안병준<서기관>▷법제지원국 법제지원총괄과 김민정
◈국세청◎전보<부이사관>▷국세청 인사기획과장 박정열▷국세청 부가가치세과장 한경선▷분당세무서장 김정주▷대구지방국세청 조사1국장 강상식▷국세청 윤성호▷〃 이은규▷〃 지성▷〃 한창목
◈기상청◎승진<4급>▷광주지방기상청 기후서비스과장 김연희
◈한국산업기술평가관리원◎승진<본부장>▷경영기획본부 서용원▷전략산업본부 한승엽<단장>▷산업기술정책단 조용범▷디지털혁신단 하석호▷첨단산업단 봉충종▷융합산업단 성우석<팀장>▷윤리청렴팀 송태영▷산업기술정책기획팀 전준표▷글로벌R&D협력팀 정찬혁▷범부처RCMS운영팀 김희연▷성과조사분석팀 전영건▷기업성장팀 이건재▷전자디스플레이팀 김짐◎전보<본부장>▷산업기술혁신본부 한종석▷혁신성장공급망본부 강기원
◈금융위원회▷자본시장조사총괄과장 박재훈▷자본시장조사과장 정현직
◈한국관광공사◎선임<임원>▷부사장·관광산업본부장 이재환◎전보▷관광디지털본부장 이학주
◈한국무역협회◎신규 선임▷DX추진실장 윤용▷스타트업성장지원실장 김미경▷취업연수실장 김선정▷울산지역본부장 박선민◎전보▷감사실장 고범서▷자산경영실장 윤정열▷인사총무실장 박민영▷재무회계실장 김정철▷물류서비스실장 주동필▷국제협력실장 박선경▷무역연수실장 이정수▷글로벌연수실장 김용태▷FTA기업지원실장 홍사교▷광주전남지역본부장 이동원▷대전세종충남지역본부장 이상준▷경기남부지역본부장 배길수▷충북지역본부장 박세범▷경기북부지역본부장 박경진▷뉴욕지부장 이준봉▷베이징지부장 심윤섭▷호치민지부장 이정석
◈하나증권<부사장>▷임상수 WM그룹장▷성영수 IB그룹장(하나은행 CIB그룹장 겸직)▷김희대 CCRO▷이철호 준법감시인<상무>▷강동우 경영관리그룹장▷송인범 WM지원본부장▷이동영 법인영업본부장▷이병철 WM영업본부장▷최원영 디지털본부장▷김영근 개발금융본부장▷김은석 투자심사본부장▷김형건 경영지원본부장▷명재영 부동산금융본부장▷안창국 IPS본부장▷이상호 주식본부장▷갈상면 ESG본부장▷박상빈 연금신탁본부장▷이은희 경영관리본부장▷강희정 감사실장▷박태규 IB기획실장<상무대우>▷임도균 글로벌본부장▷김도일 IB솔루션1실장▷이동혁 글로벌마켓운용실장▷권영제 파생상품실장<부서장>▷이세진 빅데이터사업팀장▷김시훈 업무혁신팀장▷이형석 부동산금융1실장▷김귀재 개발금융3실장▷박지훈 투자금융2실장▷민환식 델타원솔루션실장▷박주현 외화운용실장▷임완수 글로벌전략팀장▷유태경 ESG기획팀장▷백창훈 홍보팀장▷서주희 종합리스크관리팀장▷권영필 투자심사2팀장▷이현석 법무2팀장▷최강윤 강남금융센터장▷최현정 광주금융센터장▷황순배 미금역지점장▷장은정 범어동지점장▷김정아 부산지점장▷김의수 익산지점장▷김규섭 포항지점장▷김현엽 WM추진팀장▷윤상영 WM기획실장▷양승덕 대덕테크노밸리지점장▷김연준 IB솔루션3실장▷서영석 Structured Finance3실장▷우선정 Structured Finance2실장▷이루지 결제업무팀장▷이춘희 소비자리스크관리팀장▷김재홍 대구중앙WM센터장▷최봉수 도곡역WM센터장▷정기환 도곡지점장▷신명준 서초WM센터장▷유성수 전주지점장▷김동욱 삼성금융센터 부센터장
◈다우키움그룹◎임명<대표이사>◇키움예스저축은행▷사장 허흥범◇키움저축은행▷부사장 임경호
◈광주은행◎승진<부행장보>▷박성우 정일선 김재춘 김용규
◈산업은행◎신규 선임<부행장(부문장)>▷기획관리부문장 이근환▷글로벌사업부문장 양승원▷재무관리부문장 주동빈
◈법제처◎전보<고위공무원>▷법제정책국 법제조정정책관 박종구▷행정법제국 법제심의관 윤강욱<과장급>▷기획조정관실 법제정보담당관 최봉래▷법제조정정책관실 법제조정법제관 남영주▷법제조정정책관실 법제조정법제관 방미경▷경제법제국 법제관 안병준<서기관>▷법제지원국 법제지원총괄과 김민정
◈국세청◎전보<부이사관>▷국세청 인사기획과장 박정열▷국세청 부가가치세과장 한경선▷분당세무서장 김정주▷대구지방국세청 조사1국장 강상식▷국세청 윤성호▷〃 이은규▷〃 지성▷〃 한창목
◈기상청◎승진<4급>▷광주지방기상청 기후서비스과장 김연희
◈한국산업기술평가관리원◎승진<본부장>▷경영기획본부 서용원▷전략산업본부 한승엽<단장>▷산업기술정책단 조용범▷디지털혁신단 하석호▷첨단산업단 봉충종▷융합산업단 성우석<팀장>▷윤리청렴팀 송태영▷산업기술정책기획팀 전준표▷글로벌R&D협력팀 정찬혁▷범부처RCMS운영팀 김희연▷성과조사분석팀 전영건▷기업성장팀 이건재▷전자디스플레이팀 김짐◎전보<본부장>▷산업기술혁신본부 한종석▷혁신성장공급망본부 강기원
◈금융위원회▷자본시장조사총괄과장 박재훈▷자본시장조사과장 정현직
◈한국관광공사◎선임<임원>▷부사장·관광산업본부장 이재환◎전보▷관광디지털본부장 이학주
◈한국무역협회◎신규 선임▷DX추진실장 윤용▷스타트업성장지원실장 김미경▷취업연수실장 김선정▷울산지역본부장 박선민◎전보▷감사실장 고범서▷자산경영실장 윤정열▷인사총무실장 박민영▷재무회계실장 김정철▷물류서비스실장 주동필▷국제협력실장 박선경▷무역연수실장 이정수▷글로벌연수실장 김용태▷FTA기업지원실장 홍사교▷광주전남지역본부장 이동원▷대전세종충남지역본부장 이상준▷경기남부지역본부장 배길수▷충북지역본부장 박세범▷경기북부지역본부장 박경진▷뉴욕지부장 이준봉▷베이징지부장 심윤섭▷호치민지부장 이정석
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