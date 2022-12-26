[인사] 대신파이낸셜그룹 ; 하나은행 ; 한국투자금융지주그룹 등
◈대신파이낸셜그룹◇대신증권◎임명<이사대우(영업점장)>▷상무WM센터 김두형◎신규 선임<영업점장>▷수원지점 김용선▷대구센터 황애자▷동대구WM센터 마승희▷전주지점 김광민▷순천WM센터 이승주<부서장>▷업무개발부 지창성▷정보보호부 김덕호▷ECM본부 편도영▷법무지원부 홍경택◎전보<영업점장>▷송도WM센터 윤용광▷사당WM센터 김덕웅▷오산센터 서신영▷청주지점 오용진▷천안센터 고성곤▷목포지점 김준희<부서장>▷기획실장 송하영▷디지털마케팅부 박환기◇대신자산운용◎임명<이사대우(부서장)>▷채권운용본부 임동영◎신규 선임<부서장>▷리스크관리본부 배창범◇대신에프앤아이◎신규 선임<부서장>▷부동산금융1부 권태화▷부동산금융2부 김태중◇대신저축은행◎임명<이사대우(부서장)>▷전략금융부 이재민◎신규 선임<영업점장>▷역삼지점 안제현<부서장>▷경영기획부 김주한▷영업기획부 박성수◎전보<영업점장>▷영업부 유지승<부서장>▷감사부 이남성◇대신자산신탁◎신규 선임<부서장>▷신탁3본부 이세종▷도시정비사업본부 김동현▷영업2본부 옥승재◇대신경제연구소◎임명<이사대우(부서장)>▷전략사업실 양병찬
◈하나은행◎승진<상무>▷자산관리그룹장 김영훈▷영업지원〃 차태근▷글로벌〃 황효구<본부장>▷ICT리빌드본부 계용근▷글로벌사업본부 고영렬▷검사본부 권혁소▷브랜드채널본부 김기홍▷중앙영업그룹소속 김덕순▷〃 김진우▷홍보본부 김창현▷업무지원본부 배준원▷중앙영업그룹소속 서유석▷호남영업그룹소속 우승구▷글로벌영업본부 이병현▷여신관리본부 이영준▷중앙영업그룹소속 이용현▷〃 이윤구▷투자상품본부 이은정▷영남영업그룹소속 이재헌▷중앙영업그룹소속 이혁▷〃 정철▷연금사업본부 조영순▷외환사업본부 진건창▷손님행복본부 홍경택◎전보<부행장>▷디지털그룹장 김소정▷자금시장그룹장 남궁원▷중앙영업그룹대표 전우홍<상무>▷ICT그룹장 박태순▷정보보호본부 이주환<본부장>▷충청영업그룹소속 김세용▷영남〃 김호만▷중앙〃 박영미▷충청〃 이동열▷중앙〃 이동훈▷영남〃 이병직▷중앙〃 이은배▷디지털전략본부 정재욱
◈한국투자금융지주그룹◇한국투자금융지주◎승진<상무>▷RM실장 김용권▷준법지원실장 홍형성▷경영관리담당 김근수▷경영관리담당 유재권◇한국투자증권◎승진<상무>▷디지털본부장 최영목▷PB1본부장 이창호▷PB전략본부장 김도현▷경영지원본부장 이재욱▷운용전략담당 신환종◎신임▷전무 홀세일그룹장 주영근▷상무 홀세일솔루션본부장 김동은▷상무보 에쿼티파생본부장 박태홍▷상무보 IB3본부장 김영우◇한국투자저축은행◎승진▷전무 준법감시인 정성원▷전무 리테일사업본부장 전찬우◎신임▷상무보 IT본부장 김엄상◇한국투자부동산신탁◎신임▷상무보 신탁사업3본부장 박민규◇한국투자신탁운용◎승진▷전무 경영기획총괄 조준환◎신임▷상무 CMO 윤병문
◈한진◎승진<전무>▷박기홍 김현우<상무>▷강영철 윤여노
◈화승그룹◎승진▷화승R&A 부사장 김형진▷화승R&A 상무 김국현▷화승R&A 상무 손영호▷화승코퍼레이션 전무 이성빈▷HSAH 전무 황기영▷화승소재 전무 윤우원▷화승소재 상무 이정일▷화승인더스트리 전무 이찬호▷화승케미칼 이사 김한우▷화승T&C 상무 이문기▷화승네트웍스 상무 정창수
◈HJ중공업◎승진▷상무A 정철상◎임원 선임▷상무보 나승균▷건설부문 상무보 맹인영▷건설부문 〃 정회경▷조선부문 상무보 김보언▷조선부문 〃 박종화
◈제주도교육청◎전보<서기관>▷교육시설과장 김방수▷서귀포시교육지원청 교육행정지원국장 문성인◎승진<사무관>▷정책기획과 진순보▷총무과 부현주▷국무조정실 파견 김도연▷서귀포여고 김영란▷총무과 박영석▷교육시설과 김명관▷제주학생문화원 강동은▷제주도서관 현관주◎전보▷감사관실 김효선▷교육예산과 김용대▷〃 이영숙▷제주도서관 정우영▷서귀포고 김애경▷제주고 현경희▷제주여상 고정희▷제주제일고 김완근▷한림고 양인자▷제주시교육지원청 김희정▷총무과 김성아▷한림공고 김병근
◈이데일리◇이데일리▷편집보도국장 이정훈▷마케팅총괄(상무) 김상헌▷문화부장 강경록◇이데일리엠▷경영총괄(상무보) 이성재▷이코노미스트 편집국장 최은영▷〃 사업국장 오승일▷일간스포츠 연예국장 김은구▷〃 스포츠국장 김성원
◈한국일보▷논설위원 이진희▷논설위원 겸 과학전문기자 임소형▷그래픽뉴스부장 송정근▷산업2부장 겸 기획취재팀장 이영창▷호남취재본부장 박경우▷정책사회부 동물복지전문기자 고은경▷디지털컨버전스팀장 박인혜
◈하나은행◎승진<상무>▷자산관리그룹장 김영훈▷영업지원〃 차태근▷글로벌〃 황효구<본부장>▷ICT리빌드본부 계용근▷글로벌사업본부 고영렬▷검사본부 권혁소▷브랜드채널본부 김기홍▷중앙영업그룹소속 김덕순▷〃 김진우▷홍보본부 김창현▷업무지원본부 배준원▷중앙영업그룹소속 서유석▷호남영업그룹소속 우승구▷글로벌영업본부 이병현▷여신관리본부 이영준▷중앙영업그룹소속 이용현▷〃 이윤구▷투자상품본부 이은정▷영남영업그룹소속 이재헌▷중앙영업그룹소속 이혁▷〃 정철▷연금사업본부 조영순▷외환사업본부 진건창▷손님행복본부 홍경택◎전보<부행장>▷디지털그룹장 김소정▷자금시장그룹장 남궁원▷중앙영업그룹대표 전우홍<상무>▷ICT그룹장 박태순▷정보보호본부 이주환<본부장>▷충청영업그룹소속 김세용▷영남〃 김호만▷중앙〃 박영미▷충청〃 이동열▷중앙〃 이동훈▷영남〃 이병직▷중앙〃 이은배▷디지털전략본부 정재욱
◈한국투자금융지주그룹◇한국투자금융지주◎승진<상무>▷RM실장 김용권▷준법지원실장 홍형성▷경영관리담당 김근수▷경영관리담당 유재권◇한국투자증권◎승진<상무>▷디지털본부장 최영목▷PB1본부장 이창호▷PB전략본부장 김도현▷경영지원본부장 이재욱▷운용전략담당 신환종◎신임▷전무 홀세일그룹장 주영근▷상무 홀세일솔루션본부장 김동은▷상무보 에쿼티파생본부장 박태홍▷상무보 IB3본부장 김영우◇한국투자저축은행◎승진▷전무 준법감시인 정성원▷전무 리테일사업본부장 전찬우◎신임▷상무보 IT본부장 김엄상◇한국투자부동산신탁◎신임▷상무보 신탁사업3본부장 박민규◇한국투자신탁운용◎승진▷전무 경영기획총괄 조준환◎신임▷상무 CMO 윤병문
◈한진◎승진<전무>▷박기홍 김현우<상무>▷강영철 윤여노
◈화승그룹◎승진▷화승R&A 부사장 김형진▷화승R&A 상무 김국현▷화승R&A 상무 손영호▷화승코퍼레이션 전무 이성빈▷HSAH 전무 황기영▷화승소재 전무 윤우원▷화승소재 상무 이정일▷화승인더스트리 전무 이찬호▷화승케미칼 이사 김한우▷화승T&C 상무 이문기▷화승네트웍스 상무 정창수
◈HJ중공업◎승진▷상무A 정철상◎임원 선임▷상무보 나승균▷건설부문 상무보 맹인영▷건설부문 〃 정회경▷조선부문 상무보 김보언▷조선부문 〃 박종화
◈제주도교육청◎전보<서기관>▷교육시설과장 김방수▷서귀포시교육지원청 교육행정지원국장 문성인◎승진<사무관>▷정책기획과 진순보▷총무과 부현주▷국무조정실 파견 김도연▷서귀포여고 김영란▷총무과 박영석▷교육시설과 김명관▷제주학생문화원 강동은▷제주도서관 현관주◎전보▷감사관실 김효선▷교육예산과 김용대▷〃 이영숙▷제주도서관 정우영▷서귀포고 김애경▷제주고 현경희▷제주여상 고정희▷제주제일고 김완근▷한림고 양인자▷제주시교육지원청 김희정▷총무과 김성아▷한림공고 김병근
◈이데일리◇이데일리▷편집보도국장 이정훈▷마케팅총괄(상무) 김상헌▷문화부장 강경록◇이데일리엠▷경영총괄(상무보) 이성재▷이코노미스트 편집국장 최은영▷〃 사업국장 오승일▷일간스포츠 연예국장 김은구▷〃 스포츠국장 김성원
◈한국일보▷논설위원 이진희▷논설위원 겸 과학전문기자 임소형▷그래픽뉴스부장 송정근▷산업2부장 겸 기획취재팀장 이영창▷호남취재본부장 박경우▷정책사회부 동물복지전문기자 고은경▷디지털컨버전스팀장 박인혜
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