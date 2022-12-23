[인사] SK증권 ; 메리츠금융그룹 ; 휴온스그룹 등
◈SK증권◎승진<사장>▷전우종 경영지원부문장<부사장>▷유성훈 기업금융사업부 대표▷최성운 구조화사업부 대표<전무>▷김동환 기획재무본부장▷최창훈 기업문화본부장◎보임변경▷대표이사 전우종 사장▷WM사업부대표 김동환 전무▷법인사업부대표 오민영 전무▷미래전략부문장 최석원 전무대우▷경영지원부문장 겸 기업문화본부장 최창훈 전무
◈메리츠금융그룹◇메리츠화재◎승진<부사장>▷김경환<전무>▷홍경표◇메리츠증권◎승진<사장>▷장원재<부사장>▷곽영권 김경성<전무>▷이형태 이호범◇메리츠캐피탈◎선임<상무보>▷리스크관리본부 김경태◇메리츠금융지주◎승진<상무>▷최연묵
◈휴온스그룹◎승진<부사장>▷휴온스바이오파마 김영목<전무이사>▷휴온스 이재훈 조성천<상무이사>▷휴온스 연성흠▷휴온스메디텍 신민규<이사>▷휴온스글로벌 장현수 김경래 이기세 최성진▷휴온스 조재민 남승관 음현애 손용정 이성은 김대식 권순창 김종헌 전진희▷휴온스메디텍 장석찬▷휴온스푸디언스 곽연길▷휴엠앤씨 정재환<이사대우>▷휴온스글로벌 이재권▷휴온스 장홍석 강태극 홍지현 박서창▷휴메딕스 이기택 이은숙▷휴온스메디텍 강권묵 임동현 임효연 박정하
◈청호나이스▷부사장 김대영▷전무이사 지기원▷상무이사 정일구 김형근 이기환▷이사 이종철 김선용
◈농림축산식품부<국장급>▷동물복지환경정책관 송남근▷농식품혁신정책관 윤원습▷국제협력관 정혜련
◈메리츠금융그룹◇메리츠화재◎승진<부사장>▷김경환<전무>▷홍경표◇메리츠증권◎승진<사장>▷장원재<부사장>▷곽영권 김경성<전무>▷이형태 이호범◇메리츠캐피탈◎선임<상무보>▷리스크관리본부 김경태◇메리츠금융지주◎승진<상무>▷최연묵
◈휴온스그룹◎승진<부사장>▷휴온스바이오파마 김영목<전무이사>▷휴온스 이재훈 조성천<상무이사>▷휴온스 연성흠▷휴온스메디텍 신민규<이사>▷휴온스글로벌 장현수 김경래 이기세 최성진▷휴온스 조재민 남승관 음현애 손용정 이성은 김대식 권순창 김종헌 전진희▷휴온스메디텍 장석찬▷휴온스푸디언스 곽연길▷휴엠앤씨 정재환<이사대우>▷휴온스글로벌 이재권▷휴온스 장홍석 강태극 홍지현 박서창▷휴메딕스 이기택 이은숙▷휴온스메디텍 강권묵 임동현 임효연 박정하
◈청호나이스▷부사장 김대영▷전무이사 지기원▷상무이사 정일구 김형근 이기환▷이사 이종철 김선용
◈농림축산식품부<국장급>▷동물복지환경정책관 송남근▷농식품혁신정책관 윤원습▷국제협력관 정혜련
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