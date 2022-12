與, 노조 회계감사 강화법안 잇따라 발의…"깜깜이 감사 차단"(종합)

<사례>신고인 "옆 팀 팀장님이 저에게 성격유형 검사를 강요했어요"피신고인 "저는 신고인이 점심시간에 대화에서 소외되는 것 같아 성격유형 검사를 추천한 것뿐이에요"직장 내 괴롭힘 조사 과정에서 위와 같은 진술이 나오자, 조사를 진행중이던 인사팀장은 고민이 커져만 갑니다.사건의 전말은 이러합니다.회사에는 기획팀이 두 팀 있습니다. A는 기획1팀 팀원으로 20대이고, B는 기획2팀 팀장으로 50대입니다. 두 팀은 각각 독립적인 프로젝트를 수행하며, A는 아직 B와 함께 일해본 적은 없습니다.기획1팀과 기획2팀은 종종 점심을 함께 먹습니다. 점심시간에는 업무보다 개인적인 얘기를 많이 나누는데, 하루는 함께 점심을 먹는 중 B가 “우리 아이가 요즘 유행이라면서 나한테 MBTI 성격유형 검사를 보내줬는데 해보니까 재밌더라. 꽤 정확한 것 같아. 자네들은 해봤어?”라고 물었고, A와 기획2팀 팀원 C, D를 제외하고는 검사를 해봤다며 각자 성격유형을 공유하며 이야기꽃을 피웠습니다.성격유형 검사를 해보지 않은 A, C, D가 조용히 밥을 먹자, B는 “A, C, D는 안 해봤나? 재밌는데 한번 해봐. 내가 카카오톡으로 링크 보내줄게”라며 해당 링크를 개인톡으로 바로 보내줬습니다. A와 C는 그 자리에서 바로 MBTI 성격유형 검사를 했고, D는 검사 문항이 많은 걸 보고 “나중에 시간 나면 해보겠습니다”라고 했습니다. 이에 B는 흔쾌히 “재밌으니 시간 날 때 해봐”라고 답했습니다.다음 날 점심시간에도 기획1팀과 기획2팀은 함께 점심을 먹었습니다. 전날에 이어 MBTI 성격유형 검사 얘기가 나오자 B는 A에게 검사결과를 물었고, A는 “저는 어제 팀장님께서 보내주