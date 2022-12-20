[인사] 현대로템 ; NH투자증권 ; 웅진그룹 등
◈현대로템<전무>▷디펜스솔루션사업본부장 안경수▷디펜스솔루션사업부장 이정엽▷경영지원사업부장 김익수
◈NH투자증권◎신규 선임<센터장>▷과천WM센터 김명례▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM2센터 천재인▷NH금융PLU 평촌금융센터 WM2센터 조혜영▷이촌동WM센터 최서희▷인천WM센터 이태관▷진주WM센터 이상윤▷포항WM센터 김성은▷NH금융PLUS 천안아산WM센터 최진영▷강남법인센터 이형민▷Premier Blue 삼성동 2센터 박종준▷Premier Blue 삼성동 3센터 박홍근▷Digital자산관리2센터 권기호<부장>▷연금컨설팅2부 김동익▷WM채널지원부 강길찬▷PB채널지원부 송우영▷나무마케팅부 이성복▷Global주식솔루션부 박준원▷Retail사업지원부 송인희▷Strategy Industry부 이상환▷Financial Industry부 김동원▷투자금융1부 김홍석▷투자금융2부 박진성▷신기술금융투자부 강재훈▷PE기획부 윤정호▷자금부 이우영▷Global결제부 정현숙▷업무시스템부 이성범▷심사1부 김경국▷법무지원부 설태환▷금융소비자보호부 노상인<법인장>▷인도네시아현지법인 서한석◎승진<이사대우>▷ECM2부 곽형서▷Financial Industry부 김동원▷수원금융센터 WM1센터 김형표▷OCIO솔루션부 나홍섭▷Premier Blue 삼성동 1센터 성현정▷Syndication1부 신웅조▷NH금융PLUS 평촌금융센터 WM1센터 안소정▷제주WM센터 오형석▷SME부 왕태식▷Technology Industry부 이석재▷Premier Blue 도곡센터 이정숙▷홍보실 임철순▷상품기획부 전동현▷Global Equity Sales부 조진오<부장>▷대차솔루션부 강대원▷강북법인센터 강환구▷구포WM센터 구종근▷서대구WM센터 권승혁▷IB Credit지원부 김기태▷ECM1부 김기환▷강남금융센터 WM2센터 김대현▷투자전략부 김병연▷Premier Blue 삼성동 1센터 김성률▷운용기획부 김수영▷연금컨설팅1부 김태우▷Passive솔루션1부 류환철▷상품시스템부 맹정호▷매체시스템부 박균배▷DT기획부 박기춘▷인사부 박준형▷대구금융센터 WM2센터 박준희▷Global사업기획부 신남▷목포WM센터 유희경▷ECM3부 윤종윤▷Passive솔루션2부 윤준호▷경영관리부 이광호▷Retail사업기획부 장경태▷춘천WM센터 조정구▷기금운용 리스크관리부 하윤목▷NH금융PLUS 광화문금융센터 PB2센터 홍만기▷FICC리서치부 황병진▷결제업무부 황인찬
◈웅진그룹◎승진<부회장>▷렉스필드 컨트리클럽 윤형덕<사장>▷㈜웅진 대표이사(기획조정실장 겸임) 윤새봄<상무>▷웅진씽크빅 경영지원실장 이수종◎선임▷㈜웅진 WRMS사업본부장 양은정▷웅진씽크빅 미래교육사업본부장 김진각▷웅진컴퍼스 ELT사업실장 서종윤▷웅진플레이도시 테마파크 사업본부장 이현우▷웅진휴캄 상품기획관리팀장 김선영◎보임<전무>▷놀이의발견 대표이사 김정현<상무>▷웅진투투럽 대표이사(웅진휴캄 대표이사 겸임) 손성구
◈삼진제약◎승진<상무보>▷박창익 우종형<이사>▷강기석 이영희
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷농업혁신정책실장 권재한▷식량정책실장 김정희
◈전자신문·테크플러스◇전자신문▷대표이사 사장 겸 발행·편집·인쇄인 강병준▷마케팅 총괄 이사 원태식▷편집국장 김승규◇테크플러스▷대표이사 사장 김태우
◈NH투자증권◎신규 선임<센터장>▷과천WM센터 김명례▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM2센터 천재인▷NH금융PLU 평촌금융센터 WM2센터 조혜영▷이촌동WM센터 최서희▷인천WM센터 이태관▷진주WM센터 이상윤▷포항WM센터 김성은▷NH금융PLUS 천안아산WM센터 최진영▷강남법인센터 이형민▷Premier Blue 삼성동 2센터 박종준▷Premier Blue 삼성동 3센터 박홍근▷Digital자산관리2센터 권기호<부장>▷연금컨설팅2부 김동익▷WM채널지원부 강길찬▷PB채널지원부 송우영▷나무마케팅부 이성복▷Global주식솔루션부 박준원▷Retail사업지원부 송인희▷Strategy Industry부 이상환▷Financial Industry부 김동원▷투자금융1부 김홍석▷투자금융2부 박진성▷신기술금융투자부 강재훈▷PE기획부 윤정호▷자금부 이우영▷Global결제부 정현숙▷업무시스템부 이성범▷심사1부 김경국▷법무지원부 설태환▷금융소비자보호부 노상인<법인장>▷인도네시아현지법인 서한석◎승진<이사대우>▷ECM2부 곽형서▷Financial Industry부 김동원▷수원금융센터 WM1센터 김형표▷OCIO솔루션부 나홍섭▷Premier Blue 삼성동 1센터 성현정▷Syndication1부 신웅조▷NH금융PLUS 평촌금융센터 WM1센터 안소정▷제주WM센터 오형석▷SME부 왕태식▷Technology Industry부 이석재▷Premier Blue 도곡센터 이정숙▷홍보실 임철순▷상품기획부 전동현▷Global Equity Sales부 조진오<부장>▷대차솔루션부 강대원▷강북법인센터 강환구▷구포WM센터 구종근▷서대구WM센터 권승혁▷IB Credit지원부 김기태▷ECM1부 김기환▷강남금융센터 WM2센터 김대현▷투자전략부 김병연▷Premier Blue 삼성동 1센터 김성률▷운용기획부 김수영▷연금컨설팅1부 김태우▷Passive솔루션1부 류환철▷상품시스템부 맹정호▷매체시스템부 박균배▷DT기획부 박기춘▷인사부 박준형▷대구금융센터 WM2센터 박준희▷Global사업기획부 신남▷목포WM센터 유희경▷ECM3부 윤종윤▷Passive솔루션2부 윤준호▷경영관리부 이광호▷Retail사업기획부 장경태▷춘천WM센터 조정구▷기금운용 리스크관리부 하윤목▷NH금융PLUS 광화문금융센터 PB2센터 홍만기▷FICC리서치부 황병진▷결제업무부 황인찬
◈웅진그룹◎승진<부회장>▷렉스필드 컨트리클럽 윤형덕<사장>▷㈜웅진 대표이사(기획조정실장 겸임) 윤새봄<상무>▷웅진씽크빅 경영지원실장 이수종◎선임▷㈜웅진 WRMS사업본부장 양은정▷웅진씽크빅 미래교육사업본부장 김진각▷웅진컴퍼스 ELT사업실장 서종윤▷웅진플레이도시 테마파크 사업본부장 이현우▷웅진휴캄 상품기획관리팀장 김선영◎보임<전무>▷놀이의발견 대표이사 김정현<상무>▷웅진투투럽 대표이사(웅진휴캄 대표이사 겸임) 손성구
◈삼진제약◎승진<상무보>▷박창익 우종형<이사>▷강기석 이영희
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷농업혁신정책실장 권재한▷식량정책실장 김정희
◈전자신문·테크플러스◇전자신문▷대표이사 사장 겸 발행·편집·인쇄인 강병준▷마케팅 총괄 이사 원태식▷편집국장 김승규◇테크플러스▷대표이사 사장 김태우
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