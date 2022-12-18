[인사] HLB그룹 ; 고용노동부 ; 법제처
◈HLB그룹◎승진◇HLB그룹▷부회장 임창윤▷상무보 심경재 김대용◇HLB▷사장 백윤기▷상무보 한영인◇HLB생명과학▷이사 강승백 윤민선◇노터스▷상무보 황순석◇HLB테라퓨틱스▷상무보 성지혜 신창섭◇프레시코▷상무보 최병덕◇HLB생활건강▷이사 우세용◇HLB에너지▷상무보 정인기◎신규 선임◇HLB생명과학▷R&D 이사 남경숙◇HLB제약▷이사 허봉행
◈고용노동부◎전보<국장급>▷근로기준정책관 김유진◎승진<국장급>▷고용서비스정책관 이민재▷대전지방고용노동청장 손필훈◎전보<과장급>▷고용서비스정책과장 엄대섭▷고용보험기획과장 이준호▷노사협력정책과장 김수진▷노동현안추진반장 박수연
◈법제처◎승진<고위공무원>▷사회문화법제국 법제심의관 이상수
◈고용노동부◎전보<국장급>▷근로기준정책관 김유진◎승진<국장급>▷고용서비스정책관 이민재▷대전지방고용노동청장 손필훈◎전보<과장급>▷고용서비스정책과장 엄대섭▷고용보험기획과장 이준호▷노사협력정책과장 김수진▷노동현안추진반장 박수연
◈법제처◎승진<고위공무원>▷사회문화법제국 법제심의관 이상수
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