[인사] 세아그룹 ; NH투자증권 ; 코닝정밀소재 등
◈세아그룹<사장>▷세아창원특수강 이상은<부사장>▷세아씨엠 김동규▷세아베스틸 김용진<전무>▷세아베스틸지주 양영주▷세아창원특수강 채민석<상무>▷세아제강 이상호▷세아창원특수강 박건훈<이사>▷세아제강 조현용▷세아창원특수강 김호경▷세아메탈 주형백▷세아엠앤에스 김경수▷세아항공방산소재 장창범<이사보>▷세아제강지주 김정욱▷세아제강지주 김철홍▷세아제강 김주봉▷세아제강 한사진▷세아베스틸 김대영▷세아창원특수강 김종호▷세아특수강 강동균▷세아메탈 이준기▷세아엠앤에스 조성각▷세아엘앤에스 이정환▷동아스틸 설인수
◈NH투자증권◎선임<상무>▷Digital고객관리본부 김봉기▷주택도시기금 운용본부 문혜경▷준법감시본부 손승현▷리스크관리본부 이경수▷연금컨설팅본부 홍국일▷Client솔루션본부 박건후◎승진<전무>▷Wholesale사업부 이창목▷Retail사업 총괄부문 심기필▷운용사업부 이수철<상무>▷정보보호본부 김규진▷WM법인본부 김진여▷재경2본부 송지훈▷PE본부 오광준▷전략운용본부 신동섭▷리서치〃 오태동▷경영전략〃 강민훈▷금융소비자보호〃 최창선◎전보▷경영지원본부 박상호▷Retail지원〃 성종윤
◈코닝정밀소재◎승진<부사장>▷김영민<상무>▷민형식 이재형
◈외교부<총영사>▷주고베 이상렬▷주나고야 김성수▷주뉴욕 김의환▷주몬트리올 총영사 겸 주국제민간항공기구 대표부 대사 이재완▷주시드니 이태우▷주요코하마 김옥채
◈NH투자증권◎선임<상무>▷Digital고객관리본부 김봉기▷주택도시기금 운용본부 문혜경▷준법감시본부 손승현▷리스크관리본부 이경수▷연금컨설팅본부 홍국일▷Client솔루션본부 박건후◎승진<전무>▷Wholesale사업부 이창목▷Retail사업 총괄부문 심기필▷운용사업부 이수철<상무>▷정보보호본부 김규진▷WM법인본부 김진여▷재경2본부 송지훈▷PE본부 오광준▷전략운용본부 신동섭▷리서치〃 오태동▷경영전략〃 강민훈▷금융소비자보호〃 최창선◎전보▷경영지원본부 박상호▷Retail지원〃 성종윤
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