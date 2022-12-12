[인사] 삼성그룹 ; 서울아산병원 ; 신한투자증권신임 등
◈삼성그룹◎승진◇삼성글로벌리서치<부사장>▷신창목 이영국<상무>▷권선제 오승원 이훈 홍정우◇삼성생명<부사장>▷승진송상진 이완삼<상무>▷권영임 권웅원 김선진 김혜진 변인철 이상헌 최종충 하걸희 허정무◇삼성자산운용<상무>▷임태혁 ETF운용본부장▷조성섭 산재보험기금사업본부장◇삼성증권<부사장>▷이찬우<상무>▷백승목▷천정환▷한성주◇삼성카드<부사장>▷김태선▷양덕열<상무>▷김현주▷장철▷조혜진◇삼성화재<부사장>▷구영민 김준하 최재봉<상무>김민경 김범중 김태윤 오일석 윤종호 이용복 장효정 전경은 정동진 주종혁◇에스원<부사장>▷문남수 박현양 조영식<상무>▷김병수 김송범 소택영 전진권 한부석◇호텔신라<부사장>▷이정호<상무>▷이재완
◈서울아산병원▷간호부원장 김명숙▷진료지원실장 장성수▷교육수련실장 구승우▷아카데미소장 이창근▷진료협력센터소장 최기돈
◈신한투자증권신임▷투자전략부 박석중
◈이베스트투자증권<상무>▷기업금융본부장 문형동◎승진<상무보>▷경영지원본부장 이준엽▷글로벌영업본부장 윤원재◎전보▷리테일사업부대표 윤지호▷금융소비자보호본부장 이종호
◈콜마그룹◎승진◇베이징콜마<전무>▷동사장 김정호◇우시콜마<상무대우>▷연구소장 박인기◇콜마비앤에이치<상무>▷ODM본부장 문재민▷경영기획본부장 조영주<상무대우>▷환경안전본부장 최민한◇한국콜마<상무>▷디자인그룹장 김형상▷기술연구원 피부천연물연구소장 박병준<상무대우>▷SCM그룹장 김충원▷경영기획본부 재무그룹장 여민혁◇HK이노엔<상무>▷경영기획실장 진경철▷안전경영실장 최명기▷R&D총괄 사업개발실장 박상욱<상무대우>▷재무실장 김우성▷ETC영업본부 서울ISU장 최성욱▷대소공장 생산1팀장 최광도◎전보◇연우<부사장>▷대표이사 박상용<전무>▷에치앤지 대표이사 한상복
◈DB금융투자▷경영지원실장 장현일▷기획관리본부장 김병직▷본사영업시너지팀장 최상림
◈서울아산병원▷간호부원장 김명숙▷진료지원실장 장성수▷교육수련실장 구승우▷아카데미소장 이창근▷진료협력센터소장 최기돈
◈신한투자증권신임▷투자전략부 박석중
◈이베스트투자증권<상무>▷기업금융본부장 문형동◎승진<상무보>▷경영지원본부장 이준엽▷글로벌영업본부장 윤원재◎전보▷리테일사업부대표 윤지호▷금융소비자보호본부장 이종호
◈콜마그룹◎승진◇베이징콜마<전무>▷동사장 김정호◇우시콜마<상무대우>▷연구소장 박인기◇콜마비앤에이치<상무>▷ODM본부장 문재민▷경영기획본부장 조영주<상무대우>▷환경안전본부장 최민한◇한국콜마<상무>▷디자인그룹장 김형상▷기술연구원 피부천연물연구소장 박병준<상무대우>▷SCM그룹장 김충원▷경영기획본부 재무그룹장 여민혁◇HK이노엔<상무>▷경영기획실장 진경철▷안전경영실장 최명기▷R&D총괄 사업개발실장 박상욱<상무대우>▷재무실장 김우성▷ETC영업본부 서울ISU장 최성욱▷대소공장 생산1팀장 최광도◎전보◇연우<부사장>▷대표이사 박상용<전무>▷에치앤지 대표이사 한상복
◈DB금융투자▷경영지원실장 장현일▷기획관리본부장 김병직▷본사영업시너지팀장 최상림
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