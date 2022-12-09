[인사] 삼성그룹 ; 동국제강그룹 ; 교보생명
◈삼성그룹◇삼성물산[상사부문]<부사장>▷원광희 정호영<상무>▷김응균 김태영 정성현[건설부문]<부사장>▷김명석 배준철 정호진<상무>▷김성진 김세은 김재형 김홍락 박인숙 이상용 이중원[패션부문]<부사장>▷고희진 박남영<상무>▷원은경[리조트부문]<부사장>▷배택영<상무>▷김희진 안재범 이상훈◇삼성바이오로직스◎승진<상무>▷손보연 조성일◇삼성중공업<부사장>▷이왕근 해양사업담당▷장해기 조선설계담당<상무>▷김경철 김승혁 서용성 윤균중 이동현◇삼성엔지니어링<부사장>▷나창흠<상무>▷박평우 박호영 이석진 이용석 이태화 정영진 최병윤 최선호◇삼성바이오에피스◎승진<부사장>▷김정욱<상무>▷백인영 신지은 이기현◇삼성서울병원◎승진<부사장>▷박옥룡<상무>▷정선우◇삼성웰스토리◎승진<부사장>▷김헌<상무>▷구선모 박신협◇삼성중공업◎승진<부사장>▷이왕근 장해기<상무>▷김경철 김승혁 서용성 윤균중 이동현
◈동국제강그룹◇동국제강◎신규 선임<이사>▷중앙기술연구소장 김영환▷후판영업담당 김종식▷당진공장 생산담당 박병규▷부산공장 관리담당 방승현◎승진<부사장>▷COO 최삼영<전무>▷전략실장 곽진수▷미국법인장 이현식▷구매실장 장선익<상무>▷냉연도금생산담당 정수환▷경영지원실장 김지훈◎보직 변경<상무>▷열연영업실장 이대식▷인천공장장 이찬희<이사>▷동반협력실장 변홍열▷인천공장 생산담당 양성호▷마케팅실장 김한기◇인터지스◎승진<상무>▷항만운영본부장 정태현▷경영전략본부장 권광용◎보직변경<상무>▷영업본부 영남지점장 정태현<이사>▷항만운영본부장 김동훈▷물류운영본부 경인지점장 강기형◇동국시스템즈◎승진<전무>▷대외사업본부장 김오련
◈교보생명◎승진<부사장>▷지속경영기획실장 겸 인력지원실장 조대규<전무>▷채널담당 조규식▷경영감사담당 박재명◎신규선임<전무>▷홍보담당 장진모<상무>▷중부FP본부장 노승용▷호남FP본부장 정기환▷AM본부장 김기범▷법인1본부장 문성일▷법인2본부장 문영미▷헬스케어센터원장 김영재▷노무지원실장 강환▷신기술개발팀장 이태동▷정보보안담당 이남규▷인사지원팀장 김승원▷인력개발팀장 박정식▷대체투자사업본부장 이상열▷자산포트폴리오관리팀장 이동모
◈동국제강그룹◇동국제강◎신규 선임<이사>▷중앙기술연구소장 김영환▷후판영업담당 김종식▷당진공장 생산담당 박병규▷부산공장 관리담당 방승현◎승진<부사장>▷COO 최삼영<전무>▷전략실장 곽진수▷미국법인장 이현식▷구매실장 장선익<상무>▷냉연도금생산담당 정수환▷경영지원실장 김지훈◎보직 변경<상무>▷열연영업실장 이대식▷인천공장장 이찬희<이사>▷동반협력실장 변홍열▷인천공장 생산담당 양성호▷마케팅실장 김한기◇인터지스◎승진<상무>▷항만운영본부장 정태현▷경영전략본부장 권광용◎보직변경<상무>▷영업본부 영남지점장 정태현<이사>▷항만운영본부장 김동훈▷물류운영본부 경인지점장 강기형◇동국시스템즈◎승진<전무>▷대외사업본부장 김오련
◈교보생명◎승진<부사장>▷지속경영기획실장 겸 인력지원실장 조대규<전무>▷채널담당 조규식▷경영감사담당 박재명◎신규선임<전무>▷홍보담당 장진모<상무>▷중부FP본부장 노승용▷호남FP본부장 정기환▷AM본부장 김기범▷법인1본부장 문성일▷법인2본부장 문영미▷헬스케어센터원장 김영재▷노무지원실장 강환▷신기술개발팀장 이태동▷정보보안담당 이남규▷인사지원팀장 김승원▷인력개발팀장 박정식▷대체투자사업본부장 이상열▷자산포트폴리오관리팀장 이동모
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