[인사] 다우키움그룹 ; 광동제약 ; 국방부 등
◈다우키움그룹◎승진◇다우기술<상무보>▷전영태<이사>▷엄용흠 김정우 정은종<이사대우>▷김재환 권수영◇키다리스튜디오<전무>▷권순진<이사>▷손국환<이사대우>▷윤지은◇사람인HR<이사>▷김강윤 남광현 김기남◇한국정보인증<상무>▷김재중◇키움이앤에스<이사대우>▷김진우◇키움증권<부사장>▷엄주성<전무>▷김희재<상무>▷정병선<이사>▷서대권 김경주 이원진 염명훈<이사대우>▷홍완기 박영민 심창섭 성혜정 조영실◇키움투자자산운용<전무>▷장정명<상무>▷이용진<상무보>▷김상미<이사>▷박세중<이사대우>▷이동훈 김광수◇키움저축은행<상무>▷조준범 김영락<이사대우>▷고원태◇키움예스저축은행<부사장>▷임경호<이사>▷이덕우<이사대우>▷박상묵◇키움인베스트먼트<상무>▷고강녕<상무보>▷강민수◇키움캐피탈<이사>▷김우석◇키움에프앤아이<이사대우>▷나종헌
◈광동제약◇광동제약▷문성규 부사장(생산본부장)▷이채주 전무이사(전략기획실장)◇케이디인베스트먼트▷최재원 전무이사(투자운영본부장)◇코리아이플랫폼▷김무삼 상무이사(사업전략실장)
◈국방부◎승진<부이사관>▷시설기획과장 김미성▷국제정책과장 이주용
◈법제처◎전보<고위공무원>▷법령해석국장 채향석
◈한국기초과학지원연구원▷경영본부장 김현기▷정책본부 대외협력부장 김혜진
◈팍스넷뉴스◎보임▷뉴미디어본부 상무이사·본부장 이현중▷편집국장 이규창
◈광동제약◇광동제약▷문성규 부사장(생산본부장)▷이채주 전무이사(전략기획실장)◇케이디인베스트먼트▷최재원 전무이사(투자운영본부장)◇코리아이플랫폼▷김무삼 상무이사(사업전략실장)
◈국방부◎승진<부이사관>▷시설기획과장 김미성▷국제정책과장 이주용
◈법제처◎전보<고위공무원>▷법령해석국장 채향석
◈한국기초과학지원연구원▷경영본부장 김현기▷정책본부 대외협력부장 김혜진
◈팍스넷뉴스◎보임▷뉴미디어본부 상무이사·본부장 이현중▷편집국장 이규창
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