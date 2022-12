◈SK그룹◇SK수펙스추구협의회◎보임 변경<위원장>▷환경사업위원회 위원장 장용호 SK실트론 사장▷ICT위원회 위원장 유영상 SK텔레콤 사장▷인재육성위원회 위원장 박상규 SK엔무브 사장▷커뮤니케이션위원회 위원장 이형희 사장▷SV위원회 위원장 조경목 SK에너지 사장◎선임<임원>▷김은정 김현대 오동렬 이근구 송수연◇SK㈜◎승진<사장>▷최고재무책임자 이성형◎신규 선임<임원>▷바이오 투자센터 이시욱 조아련▷그린 투자센터 조원상▷디지털 투자센터 최동희▷재무부문 권병돈▷IR 담당 박재범▷브랜드 담당 김형준▷업무지원실 이혜정▷베트남 CO(Country Office) 유재욱▷SK USA 김동현◇SK이노베이션 계열▷SK온 경영지원총괄 최영찬◇SK하이닉스◎신규 선임▷고은정 문순기 박명재 박문필 손동휘 손상호 안대웅 안정열 오정환 이상영 이인노 임성혁 전원철 전유남 정유인 정제모 주재욱 최영현 홍성관 홍진희▷연구위원 김경훈 서지웅 주영표 진승우 최익수◇SK이노베이션▷친환경솔루션센터장 함형택▷분석솔루션센터장 이성협▷사업개발담당 김윤제▷HR전략담당 김성환▷정보보호담당 고흥태▷Comm.기획담당 조현일▷mySUNI 이천포럼담당 겸 BM College담당 허재훈▷mySUNI Biz Insight담당 겸 Green College담당 최근섭◇SK에너지▷석유1공장장 정동윤▷CLX문화혁신실장 손동하▷Biz.환경실장 주영규▷S&P추진단 임원 윤구영▷S&P추진단 임원 김덕현▷산업에너지혁신사업부장 조성민◇SK지오센트릭▷경량화Solution사업부장 권상민▷Basic Material사업부장 강성찬▷중국마케팅실장 김우성◇SK온<임원>▷김세진 모종규 한상규 이승노 임동훈 김상진 김영기 정민철 진선미◇SK엔무브▷사장 박상규▷e-Fluids마케팅실장 서상혁▷기유경쟁력강화실장 홍대의▷기유최적화실장 김미경▷엔무브울산공장장 안장원◇SK트레이딩인터내셔널▷Distillates사업부장 배정권◇SK아이이테크놀로지▷사장 김철중▷신규고객개발담당 조자룡◇SK인천석유화학▷Green Innovation추진실장 반한승◇SK케미칼▷사장 안재현◇그린케미칼사업▷엔지니어링실장 손동열▷친환경소재연구실장 조현준▷신소재개발실장 김성기▷법무실장 양희진◇라이프사이언스사업▷Pharma사업대표 김윤호▷Pharma기획실장 박현선◇SK플라즈마▷대표 김승주▷마케팅1본부장 박재성◇SK디스커버리▷사장 전광현▷기업문화실장 권오병▷경영지원실장 겸 ESG담당 김한조◇SK가스▷영업담당 김규한▷KET사업담당 길호문▷Zero Carbon사업담당 심영선◇SK㈜ 머티리얼즈▷사업개발센터 사업개발담당 장재훈▷BM혁신센터 지속가능담당 조현▷Global Tech센터 Adv. Package개발담당 김태훈▷품질분석센터 분석개발담당 박치복◇SK스페셜티장▷어수혁 영업본부 영업1실장▷박정욱 생산본부 2공장장▷최진석 생산본부 SHE실◇SK피아이씨글로벌<투자사 대표>▷SK피아이씨글로벌 대표 임의준▷SK피유코어 대표(SKC 경영지원부문장 겸직) 최두환▷에코밴스 대표 양호진<영입>▷SK넥실리스 Global증설지원본부장 고종환▷SK넥실리스 마케팅본부장 김정규<신규 임원>▷Compliance본부장 김윤회▷Global Financing실장(앱솔릭스 Finnancing실장 겸직) 조민재▷소재사업개발실장 장재혁▷소재기술개발센터장 안중규▷SK티비엠지오스톤 대표 양지현◇SK E&S◎신규 선임<임원>▷LNG기획본부장 강륜권▷Communication본부장 김남인▷전력운영본부장 김명윤▷수소사업개발Group장 소유섭▷전력기획본부장 원영민▷LNG최적화본부장 이종문▷수소전략Group장 전경문◎선임<자회사 대표>▷코원에너지서비스 대표이사 양영철▷충청에너지서비스 대표이사 구현서▷영남에너지서비스 대표이사 이경남▷영남에너지서비스(포항) 대표이사 곽원병▷나래에너지서비스(O&M) 대표이사 김봉진▷여주에너지서비스 대표이사 이재원◇SK텔레콤▷유영상 김지현 김지훈 김영준 이준형 손인혁▷커스터머 CIC 담당 겸 모바일 CO 담당 임봉호▷SK텔레콤-SK브로드밴드 커스터머 CIC 담당 겸 미디어/콘텐츠 CO 담당 김성수▷SK텔레콤-SK브로드밴드 디지털혁신CT 담당(CDTO) 장현기▷Comm서비스 담당(CPO) 이현아▷SK텔레콤-SK브로드밴드 엔터프라이즈 CIC 담당 김경덕▷AIX 담당(CTO) 양승현▷기업전략 담당(CSO) 겸 넥스트서비스 담당 한명진▷CR 담당(CCRO) 조영록<신규 임원>▷A.추진단, PMO 담당 겸 미래기획팀 담당 손인혁▷A.추진단, 개발 담당 겸 미래기획팀 담당 이준형▷A.추진단, 데이터 담당 이정룡▷커스터머 CIC, 모바일 CO 유통 담당 김상범▷커스터머 CIC, 디지털혁신CT AI/DT 담당 권해성▷커스터머 CIC, 지역CP 서부 담당 최재원▷ICT 인프라, 인프라 레드 담당 복재원▷ICT 인프라, 인프라 전략기술CT 인프라 Eng 담당 이종훈▷클라우드 테크놀로지, 클라우드 데이터 담당 겸 A.추진단, 데이터 인프라 담당 석지환▷기업전략, 브랜드전략 브랜드 Comm 담당 김동현▷기업개발, 전략제휴 담당 조상혁▷ESG, ESG추진 ESG 얼라이언스 담당 엄종환▷CR, CR지원 담당 이영탁▷CR, 성장지원 담당 한상동▷기업문화, ER 담당 민부식▷SK브로드밴드 커스터머 CIC, 유선사업CO 마케팅전략 담당 홍승진▷SK브로드밴드 커스터머 CIC, 미디어CO 콘텐츠 담당 이창훈▷SK브로드밴드 엔터프라이즈 CIC, DC CO 담당 최성균▷GDG 담당 정대인▷말레이시아 컨트리 오피스 담당 노재상◇SK㈜ C&C▷플랫폼GTM그룹장 이호열▷블록체인플랫폼그룹장 최철▷디지털팩토리그룹장 김광수▷T Biz. 디지털그룹장 차재민▷커머스그룹장 이종찬▷구매담당 신용운◇에센코어▷플래닝 & 서포트센터장 노남수◇SK쉴더스▷대표이사 사장 박진효 ◇SK스퀘어▷재무담당 오중석◇티맵모빌리티▷CBO(최고사업책임자) 양성우◇11번가▷각자대표 선임 안정은▷기업문화실장 문은호◇SK에코플랜트<신규 임원>▷에코스페이스 사업관리담당 김경수▷SCM담당 김진환▷CR담당 박상진▷국내사업관리담당 박선기▷미래전략담당 배상빈▷웨이스트담당 송효준▷글로벌법무담당 신재동▷글로벌환경전략담당 신학진▷에코솔루션사업관리담당 윤광수▷CMO담당 이세호▷PM담당 이주한▷넷제로컴플렉스담당 최항석▷미주사업담당 겸 베텍법인장 마이클 태◇SK매직◎승진▷렌털사업부장 정찬익◎선임▷상품개발실장 김준석▷품질경영실장 이민훈▷제품개발실장 윤창선◎부서 이동▷BPR TF장 정우선▷마케팅전략실장 장상욱▷유통사업부장 최재철▷생산실장 권정열



◈한화투자증권◎전보<실장>▷소비자보호실 이재만◎선임<센터장>▷HFC중부센터 권인영▷HFC호남센터 강도현◎전보<센터장>▷HFC강북센터 이종선▷HFC경북센터 박상식▷HFC충청센터 정만수◎선임<팀장>▷AI팀 최인준▷IB기획팀 최주리▷기업금융3팀 장호식▷랩운용팀 김종훈



◈녹십자홀딩스◇GC녹십자▷이우진 글로벌사업본부장▷허기호 MSAT 본부장▷박형준 음성공장장▷이인규 화순공장장 겸 GC인백팜 대표이사▷이정우 CHC본부장◇GC셀▷민보경 세포치료연구소장◇GC녹십자EM▷박충권 대표이사▷김관호 경영관리본부장 겸 FM사업본부장▷유종현 영업본부장◇GC지놈▷조은해 유전체연구소장 겸 유전체의학본부장◇GC녹십자의료재단▷고운영 감염병연구센터장◇GC녹십자아이메드▷정규철 강남원장



◈KG그룹◇KG케미칼▷부사장 김재익▷전무이사 김재수▷상무이사 백민재▷이사대우 김도영◇KG스틸▷상무이사 조기연▷상무이사 한상무▷상무(보) 민영득◇KG이니시스▷전무이사 이선재▷전무이사 전승재▷이사대우 강나루◇KG모빌리언스▷상무이사 유충균▷상무(보) 최현수◇KG ETS▷이사대우 박종관◇이데일리▷사장 이익원▷상무이사 고규대◇KG E&C▷전무이사 윤병석▷상무(보) 박상영▷상무(보) 장호석◇KG ICT▷상무(보) 정철환▷이사대우 김하영◇KG할리스F&B▷부사장 이종현▷이사대우 김종혜▷이사대우 이태정▷이사대우 이동진◇KG프레시▷이사대우 진승재◇KG써닝라이프▷이사대우 신금만◇KG제로인▷대표이사 한수혁



◈브레인자산운용▷PE대표 최성욱



◈잡코리아▷대표 윤현준



◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷고용식품의약정책관 최관병



◈한국건설산업연구원▷기획·경영본부장 최석인▷미래산업정책연구실장 전영준▷기술기술·관리연구실장 최수영▷경제금융·도시연구실장 김정주▷행정·연구지원센터장 이종한



◈한국핵융합에너지연구원▷부원장 윤시우