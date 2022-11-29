[인사] DB그룹 ; 중소기업중앙회 ; 과학기술정보통신부 등
◈DB그룹◇DB손해보험◎임원 승진<부사장>▷경영지원실 남승형<부문장>▷신사업부문 강경준<상무>▷대구사업본부 김주택▷베트남법인 김강욱▷정보보호본부 심성용▷홍보본부 권순철▷전략기획본부 박기현▷자동차보상본부 조화태▷경인사업본부 임대순▷자산운용1본부 송정국▷준법감시본부 안복남▷법인1사업본부 김승욱▷법인마케팅본부 김병은<담당>▷다이렉트사업본부 조성호▷전략2사업본부 정광수▷강북사업본부 곽경섭▷부산사업본부 신수호▷소비자정책본부 박권일▷리스크관리본부 이강진▷법인3사업본부 김태훈▷일반업무본부 허문회▷충청사업본부 김재민▷자동차업무본부 김성훈▷감사담당 문진욱▷디지털혁신본부 심진섭▷보상기획본부 신배식▷자산운용2본부 임장희◎임원 이동<부사장>▷경영기획실 박제광▷보험연구소 고영주<상무>▷계리지원본부 김학출▷재보험사업본부 류석▷인터넷사업본부 간인영◎부서장 승진▷경영기획파트 조민성▷데이터전략파트 정성원▷시스템운영센터 김재명▷경리파트 정병록▷보험수리파트 장정우▷자산RM파트 노동원▷IFRS관리파트 김성준▷HRD파트 류영기▷마케팅전략파트 박재규▷인천대인보상부 정재훈▷경기대인보상부 김병건▷대구대인보상부 박태언▷충청대인보상부 임재필▷SMART대인보상2부 송응수▷융자부 노하림▷부동산금융부 노종필▷영업지원파트 이윤상▷강남본지원팀 임종락▷춘천사업단 전제억▷경인본지원팀 김대호▷부산본지원팀 김화명▷대구중앙사업단 김윤기▷안동사업단 김민환▷세종TFT 김문환▷호남본지원팀 이대광▷GA영업기획파트 김경모▷GA영업지원파트 육승태▷서부경남TFT 선정규▷서울사업단 조준식▷충청사업단 김재성▷특화채널TFT 강미란▷신사업기획파트 김성우▷인터넷지원파트 이영근▷신채널지원파트 지윤동▷다이렉트지원파트김상일▷모바일보험부 최재일▷신시장영업TFT 최병서▷재물업무파트 손석용▷위험관리연구소 지윤광▷금융SOC보험부 김인기▷캘리포니아지점 배상준◇DB생명◎임원 승진<부사장>▷자산운용부문 황성배<상무>▷GA사업본부 이용로<담당>▷디지털혁신담당 민효식▷영동사업단 정진서▷마케팅전략담당 이정호▷관리지원담당 홍계항◎임원 이동<부사장>▷보험연구소 이재욱<상무>▷경영지원실 곽태환▷감사담당 남선우▷고객상품지원실 태진섭▷신사업본부 유재용<담당>▷CCO 김영
◈중소기업중앙회▷상임감사 이현호
◈과학기술정보통신부▷양자기술개발지원과장 정재욱▷디지털플랫폼정부지원과장 최광기▷생명기술과장 윤경숙▷기계정보통신조정과장 이병희
◈공정거래위원회▷서울지방공정거래사무소 총괄과장 오행록
◈SBS◎신규선임<경영위원>▷디지털전략실장 남상석▷콘텐츠전략본부장 백정렬▷시사교양본부장 박기홍▷보도본부장 조정▷경영본부장 민인◇SBS A＆T<사장>▷이동희
◈중소기업중앙회▷상임감사 이현호
◈과학기술정보통신부▷양자기술개발지원과장 정재욱▷디지털플랫폼정부지원과장 최광기▷생명기술과장 윤경숙▷기계정보통신조정과장 이병희
◈공정거래위원회▷서울지방공정거래사무소 총괄과장 오행록
◈SBS◎신규선임<경영위원>▷디지털전략실장 남상석▷콘텐츠전략본부장 백정렬▷시사교양본부장 박기홍▷보도본부장 조정▷경영본부장 민인◇SBS A＆T<사장>▷이동희
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