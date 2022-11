영남이공대, 나노아이티와 산학협력 협약 및 장학금 기탁식

4차 산업혁명의 핵심 IT분야 기술 발전 및 전문인력 양성에 앞장

영남이공대(총장 이재용)는 28일 천마스퀘어 2층 역사관에서 나노아이티와 산학협력 협약을 맺고 장학금 기탁식을 가졌다.산학협력 협약식 및 장학금 기탁식에는 이재용 영남이공대 총장과 박상수 나노아이티 대표 등 양 기관 관계자 15여 명이 참석했다.협약식에서 양 기관은 소프트웨어 및 IT솔루션 분야 전문인력 양성을 위한 ▲대학, 정부 및 지방자치단체 사업 협력 및 지원 ▲교육 과정 개발 협력 ▲교육 시설 및 연구장비 공용 활용 ▲기술 개발과 관련사업 발전을 위한 협조 ▲관련 사업 공동 추진 ▲인력 교류 등을 약속했다.나노아이티는 학생들의 교육 지원 및 지역 인재 양성을 위해 장학금 1000만원을 기탁했다.나노아이티는 IDC 운영 및 부가통신 서비스 사업, SMS 사업, O2O 사업 등 다양한 IT 비즈니스를 통해 새로운 부가가치를 창출하고 정보통신 기술 발전에 앞장서고 있는 응용 소프트웨어 개발 및 공급 업체다. 지난해에는 대구디지털산업진흥원(DIP)으로부터 ‘2021 SW융합 리딩기업’에 선정되며 실감형 교육 콘텐츠 개발 능력을 인정받았다.박상수 나오아이티 대표는 “모든 분야에 접목이 가능한 소프트웨어 및 IT 분야는 4차 산업혁명 시대를 이끌어 갈 핵심 산업 분야로 주목받으며 확장하고 있다”며 “이번 산학협력을 통해 대학의 관련 학과 및 IT분야 관련 산업 육성 및 전문 인재 양성에 적극적으로 협력하겠다”라고 말했다.이재용 총장은 “이번 협약과 장학금 기탁은 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 소프트웨어 및 IT 분야 전문 인력 양성에 소중히 사용하겠다”며 “지역 산업을 이끌어가고 있는 기업들과의 지속적인 협력을 통해 미래 산업을 선도할 소프트웨어 및 IT 분야 현장 실무형 인재를 양성하고 지역 일자리 미스매칭 해소에 기여하겠다”라고 말했다.오경묵 기자