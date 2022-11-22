[인사] 외교부 ; 특허청 ; 국세청 ; 전문건설공제조합
◈외교부<실장급>▷재외동포영사실장 최영한<국장급>▷기후환경과학외교국장 윤현수<심의관급>▷아시아태평양국 심의관 김상훈▷동북아시아국 심의관 강영신
◈특허청◎전보<과장급>▷특허심판원 심판장 황은택
◈국세청◎승진<서기관>▷국세청 기획재정담당관실 박찬주▷〃 빅데이터센터 이기각▷〃 감찰담당관실 최병구▷〃 심사2담당관실 허준영▷〃 역외정보담당관실 김지훈▷〃 징세과 조창우▷〃 부가가치세과 박형민▷〃 원천세과 김재산▷〃 조사기획과 손종욱▷〃 세원정보과 김병철▷〃 장려세제운영과 천주석▷서울지방국세청 감사관실 윤명덕▷〃 부가가치세과 노충환▷서울지방국세청 조사1국 조사1과 구성진▷중부지방국세청 감사관실 성병모▷중부지방국세청 조사2국 조사관리과 김진숙▷광주지방국세청 부가가치세과장 이진재▷대구지방국세청 감사관 윤재복▷부산지방국세청 징세과 황순민▷국세공무원교육원 교육기획과 고동환
◈전문건설공제조합◎전보 및 보직<1급>▷박진동 기획조정팀 팀장▷김종식 리스크관리팀 팀장▷김재관 인재개발팀 팀장▷배해진 감사실 실장▷노봉일 인천지점 지점장▷이수진 대전지점 지점장▷이형철 성남지점 지점장<2급>▷이민석 양재지점 지점장▷김상욱 강남지점 지점장▷한홍구 양재지점 부지점장
◈특허청◎전보<과장급>▷특허심판원 심판장 황은택
◈국세청◎승진<서기관>▷국세청 기획재정담당관실 박찬주▷〃 빅데이터센터 이기각▷〃 감찰담당관실 최병구▷〃 심사2담당관실 허준영▷〃 역외정보담당관실 김지훈▷〃 징세과 조창우▷〃 부가가치세과 박형민▷〃 원천세과 김재산▷〃 조사기획과 손종욱▷〃 세원정보과 김병철▷〃 장려세제운영과 천주석▷서울지방국세청 감사관실 윤명덕▷〃 부가가치세과 노충환▷서울지방국세청 조사1국 조사1과 구성진▷중부지방국세청 감사관실 성병모▷중부지방국세청 조사2국 조사관리과 김진숙▷광주지방국세청 부가가치세과장 이진재▷대구지방국세청 감사관 윤재복▷부산지방국세청 징세과 황순민▷국세공무원교육원 교육기획과 고동환
◈전문건설공제조합◎전보 및 보직<1급>▷박진동 기획조정팀 팀장▷김종식 리스크관리팀 팀장▷김재관 인재개발팀 팀장▷배해진 감사실 실장▷노봉일 인천지점 지점장▷이수진 대전지점 지점장▷이형철 성남지점 지점장<2급>▷이민석 양재지점 지점장▷김상욱 강남지점 지점장▷한홍구 양재지점 부지점장
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