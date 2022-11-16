미래에셋그룹 등 인사
◈미래에셋그룹◎승진◇미래에셋증권<전무>▷베트남법인 강문경▷기업금융부문 김미정▷S&T부문 박경수그룹위험관리단 노용우▷프로세스혁신본부 노정숙▷투자센터여의도WM 남미옥<상무>▷런던법인 김승욱▷프로젝트투자금융1본부 정종욱▷IPO2팀 김진태▷투자센터판교WM 정상윤▷연금1부문RM1본부 양희철▷연금1부문RM2본부 김병천▷멀티솔루션본부 박응식▷디지털플랫폼본부 김세훈▷고객케어본부 권오만▷경영혁신본부 김도현▷혁신추진단 정종균▷미디어콘텐츠본부 서상영▷Equity솔루션본부 이제헌▷Delta One본부 최선민<이사대우>▷인도네시아법인 안대웅▷상해사무소 이인구▷부동산개발3팀 조영혜▷감사팀 김연효▷그룹내부통제관리팀 신성철▷Global혁신본부 계경태▷기업금융1본부 IB1팀 김인수▷마포WM 이지연▷투자센터서초WM1팀 최희정▷투자센터서초WM 3팀 김영만▷해운대WM 1팀 탁주태▷명일동WM 변상미▷분당WM 2팀 김지엽▷투자센터광화문WM 2팀 조정렬▷연금1부문RM2본부 영업1팀 정진성▷연금2부문RM1본부 영업2팀 송남용▷연금2부문RM2본부영업1팀 김수현▷UX Lab팀 전윤호▷WM혁신팀 김영종▷상품개발팀 김진호▷자금팀 윤진걸 ▷대체투자심사 2팀 이시영▷IT지원팀 김점수▷시스템팀 서동현▷영업정보팀 이종욱▷HR혁신팀 유찬▷인재개발팀 이진아▷경영지원본부 김재환▷리테일채권솔루션팀 이동준▷구조화운용본부 이훈◇미래에셋자산운용<전무>▷미래에셋자산운용(홍콩) 이필상<상무>▷ETF마케팅본부 이승원▷리스크관리부문 김국태▷미래에셋자산운용(홍콩) 송성▷Global X Japan 장봉석<이사대우>▷AI/퀀트운용본부 정대진▷인프라투자2본부 박재영▷감사실 강상신◇미래에셋생명<전무>▷고객서비스부문(CCM) 정의선▷연금영업부문 전순표<상무>▷고객서비스본부 이후민▷계약관리본부 우지희▷대체투자팀 주원소<이사>▷정보보호책임자(CISO) 하용▷연금영업지원실 정현영▷자산운용본부 배영식 ▷신탁팀 박성철▷IT본부 박세일▷디지털비즈니스본부 이정기▷선임계리사 이미현◇멀티에셋자산운용<사장>▷대표이사 권순학◇미래에셋컨설팅<사장>▷대표이사 김승건<전무>▷광고부문 김은령<상무>▷부동산자산관리본부 김태영<이사대우>▷경영혁신본부 박형규▷부동산자산관리본부 정락연◇미래에셋캐피탈<이사대우>▷금융소비자보호본부 정종원▷IT팀 김두현▷자금팀 김경렬▷ICT투자2팀 이길영◇미래에셋금융서비스<상무>▷운영부문 김수진▷감사(내정) 차승렬
◈법무법인 대륙아주▷전략홍보실장 정성윤
◈국토교통부◎전보<과장급>▷도로시설안전과장 김형철▷혁신도시산업과장 원종덕◎전보<과장급>▷UN-ESCAP 파견 김동익
◈서울시설공단▷경영전략본부장 권순만
◈국토안전관리원▷상임이사 이종우
◈법무법인 대륙아주▷전략홍보실장 정성윤
◈국토교통부◎전보<과장급>▷도로시설안전과장 김형철▷혁신도시산업과장 원종덕◎전보<과장급>▷UN-ESCAP 파견 김동익
◈서울시설공단▷경영전략본부장 권순만
◈국토안전관리원▷상임이사 이종우
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