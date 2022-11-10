[인사] 현대백화점그룹
◈현대백화점그룹◎승진◇현대백화점▷부사장 민왕일(경영지원본부장) 윤영식(기획조정본부)▷전무 차준환(판교점장) 이종근(경영전략실장)▷상무 조방형(천호점장) 장우석(식품사업부장) 이대희(인재개발원장) 오형만(미아점장) 김낙서(사업개발팀장) 김인환(경영개선팀장)◎전보▷디지털사업본부장 상무 김영균▷본점장 상무 류영민▷패션사업부장 상무 김필범▷e-커머스사업부장 상무 조광모▷울산점장 상 무 오성권▷미래전략담당 상무 안병혁▷재무전략담당 상무 김대석◎승진◇현대그린푸드▷부사장 이헌상(상품본부장)▷전무 이진원(경영지원실장)▷상무 류지원 이형구(현대기아차담당)◎전보▷유통사업부장 상무 신현구◎승진◇현대드림투어▷전무 장영순(대표이사)▷상무 천정현(영업본부장)◇한섬▷상무 김인호(관리담당)▷서성원(마케팅담당)▷서보광(해외패션3사업부장)◎전보▷경영지원본부장 상무 윤인수◎승진◇현대리바트▷부사장 박민희▷전무 권태진(영업본부장)▷상무 이완호(I&SD사업부장)◎전보▷집테리어사업부장 상무 이종익▷건설사업부장 상무 이상화◎승진◇현대렌탈케어▷전무 권경로(대표이사)◇현대L&C▷상무 김형국(경영지원실장)▷박태식(세종사업장장)▷이동섭(창호사업부장)▷윤병인(테크센터장)◎전보▷경영전략본부장 상무 정백재▷영업본부장 상무 김형석◎승진◇현대바이오랜드▷상무 문경환(식품사업부장)◎전보▷중국사업부장 상무 조남석◎승진◇현대이지웰▷상무 김충진(복지컨설팅본부장)◎전보▷지원본부장 상무 우기성▷복지디자인사업부장 이사 강석진◎승진◇현대에버다임▷이사 김진국(유압생산부문장)◎전보▷부품서비스부문장 이사보 류중현◇현대홈쇼핑▷영업전략담당 상무 곽현영▷홈케어사업부장 상무 김주환▷라이프사업부장 상무 이경우▷금융사업부장 상무 김원상▷고객만족담당 상무 임태윤
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