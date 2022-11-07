[인사] 코오롱그룹 ; 교육부 ; 국가보훈처 등
◈코오롱그룹◎승진◇㈜코오롱▷전무 안상현▷상무보 설성헌 오범용◇코오롱인더스트리▷부사장 이범한▷전무 변재명 조항집▷상무 김수현 나승태 노수용 이연준 이정준 전용주 정일 조은정▷상무보 김경태 김의수 송광선 이광식 조세현◇코오롱인더스트리FnC부문▷부사장 송승회 한경애▷상무 박성철 이지은 김정훈▷상무보 김수정 박재현 홍성택◇코오롱글로벌▷부사장 박문희▷상무 류재익▷상무보 이영찬 정희봉◇코오롱모빌리티그룹▷상무보 김휘규◇코오롱글로텍▷상무 박순언 정덕용▷상무보 류광택◇코오롱플라스틱▷부사장 김민태▷상무 이도근▷상무보 정홍령 최진상◇코오롱베니트▷상무 전선규▷상무보 정상섭 정주영◇코오롱생명과학▷상무보 조정종◇LSI / MOD▷상무 문명한▷상무보 허진영◇코오롱오토모티브▷상무보 한우준◇코오롱아우토▷상무보 전태희◎전보◇코오롱모빌리티그룹▷상무 김종하▷상무보 이인성
◈교육부▷장관정책보좌관 별정직 고위공무원 권통일▷장관정책보좌관 별정직 공무원(3급 상당) 황보은▷부총리 자문관 박승재▷장관 비서실장 부이사관 송근현▷장관실 서기관 구본억▷장관실 행정사무관 김규환 한승우
◈국가보훈처◎전보<국장급>▷광주지방보훈청장 정홍식
◈병무청◎전보<고위공무원>▷입영동원국장 장헌서▷대구·경북지방병무청장 임종배
◈중소기업유통센터◎전보<본부장>▷유통사업본부장 이형태◎전보<부서장>▷경영지원실장 강계현▷디지털플랫폼실장 윤성순▷안전지원실장 강윤호▷공공구매지원센터장 조정윤◎전보<팀장>▷감사팀장 이승국▷기획예산팀장 나혜미▷기획조정팀장 이어짐▷업무지원팀장 고민성▷재무회계팀장 이재훈▷성과관리팀장 손병하▷정보지원팀장 김은영▷동반성장몰팀장 신영수▷디지털운영팀장 전갑희▷미디어기획팀장 박성한▷플랫폼운영팀장 이병록▷구독경제팀장 김문기▷대외협력팀장 경현선▷판로지원팀장 장인경▷정책매장지원팀장 이성춘▷홈쇼핑2팀장 배장훈▷판촉CS팀장 배지문▷안전기획팀장 한상미▷시설관리팀장 최원근▷성능인증팀장 남덕원▷시범구매팀장 김선희
◈헤럴드▷이사·창사70주년기념사업단장 겸 포럼사업국장 김영상▷기획조정실장 서상범◇헤럴드경제▷편집국장 신창훈▷논설실장 김필수▷뉴스콘텐츠부문장 권남근▷지면제작부문장 최상현
◈전라일보▷편집국장 소문관
◈인사이트코리아▷편집국장(이사) 장원수
◈교육부▷장관정책보좌관 별정직 고위공무원 권통일▷장관정책보좌관 별정직 공무원(3급 상당) 황보은▷부총리 자문관 박승재▷장관 비서실장 부이사관 송근현▷장관실 서기관 구본억▷장관실 행정사무관 김규환 한승우
◈국가보훈처◎전보<국장급>▷광주지방보훈청장 정홍식
◈병무청◎전보<고위공무원>▷입영동원국장 장헌서▷대구·경북지방병무청장 임종배
◈중소기업유통센터◎전보<본부장>▷유통사업본부장 이형태◎전보<부서장>▷경영지원실장 강계현▷디지털플랫폼실장 윤성순▷안전지원실장 강윤호▷공공구매지원센터장 조정윤◎전보<팀장>▷감사팀장 이승국▷기획예산팀장 나혜미▷기획조정팀장 이어짐▷업무지원팀장 고민성▷재무회계팀장 이재훈▷성과관리팀장 손병하▷정보지원팀장 김은영▷동반성장몰팀장 신영수▷디지털운영팀장 전갑희▷미디어기획팀장 박성한▷플랫폼운영팀장 이병록▷구독경제팀장 김문기▷대외협력팀장 경현선▷판로지원팀장 장인경▷정책매장지원팀장 이성춘▷홈쇼핑2팀장 배장훈▷판촉CS팀장 배지문▷안전기획팀장 한상미▷시설관리팀장 최원근▷성능인증팀장 남덕원▷시범구매팀장 김선희
◈헤럴드▷이사·창사70주년기념사업단장 겸 포럼사업국장 김영상▷기획조정실장 서상범◇헤럴드경제▷편집국장 신창훈▷논설실장 김필수▷뉴스콘텐츠부문장 권남근▷지면제작부문장 최상현
◈전라일보▷편집국장 소문관
◈인사이트코리아▷편집국장(이사) 장원수
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