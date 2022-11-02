[인사] 닥터나우 ; 한국에너지기술연구원 등
◈닥터나우▷전략IR 이사 정진웅
◈한국에너지기술연구원▷부원장 양태현
◈한국지능정보사회진흥원▷디지털플랫폼정부지원본부장 박상현▷디지털플랫폼정부지원본부 기획총괄팀장 어재경▷디지털플랫폼정부지원본부 제도혁신팀장 정원모▷디지털플랫폼정부지원본부 서비스혁신팀장 이해경▷디지털플랫폼정부지원본부 플랫폼데이터혁신팀장 이영주▷지능형인프라본부 SOC균형발전팀장 정병주▷클라우드기술지원단 클라우드서비스팀장 나성욱▷경영기획실 ESG혁신팀장 정기호▷경영기획실 안전환경팀장 이승구▷경영기획실 인사평가팀장 겸 총무홍보팀장 변민기
◈고려대▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 김상용
◈CBS▷베이징 특파원 임진수▷워싱턴 특파원 최철
◈한국에너지기술연구원▷부원장 양태현
◈한국지능정보사회진흥원▷디지털플랫폼정부지원본부장 박상현▷디지털플랫폼정부지원본부 기획총괄팀장 어재경▷디지털플랫폼정부지원본부 제도혁신팀장 정원모▷디지털플랫폼정부지원본부 서비스혁신팀장 이해경▷디지털플랫폼정부지원본부 플랫폼데이터혁신팀장 이영주▷지능형인프라본부 SOC균형발전팀장 정병주▷클라우드기술지원단 클라우드서비스팀장 나성욱▷경영기획실 ESG혁신팀장 정기호▷경영기획실 안전환경팀장 이승구▷경영기획실 인사평가팀장 겸 총무홍보팀장 변민기
◈고려대▷경영대학장 겸 경영전문대학원장 김상용
◈CBS▷베이징 특파원 임진수▷워싱턴 특파원 최철
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