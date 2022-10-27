[인사] 국세청 ; 신세계그룹
◈국세청<부이사관>◎전보▷인천지방국세청 조사1국장 박병환◎승진▷국세청 운영지원과장 박정열▷국세청 징세과장 이은규▷국세청 소득세과장 윤성호
◈신세계그룹◎승진◇㈜신세계<부사장>▷상품본부장 겸 MD전략담당 김선진<전무>▷영업본부장 겸 강남점장 김은▷광주점장 이동훈<상무>▷Art&Science 점장 윤석희<상무보>▷BTS잡화담당 장수진▷브랜드마케팅담당 김하리▷CSR담당 이원호▷경기점장 이상헌▷의정부점장 박철영◇㈜신세계인터내셔날<전무>▷패션부문 1사업부장 심한석▷코스메틱본부장 겸 ㈜신세계라이브쇼핑 Innovation Division Beauty 총괄 김덕주<상무보>▷코스메틱부문 1사업부장 겸 2사업부장 송재원▷코스메틱부문 3사업부장 정승원▷JAJU상품담당 겸 ㈜신세계라이브쇼핑 Innovation Division 상품2담당 이한승◇㈜신세계디에프<전무>▷상품본부장 겸 MD담당 이정욱<상무>▷전략영업담당 윤홍립◇㈜신세계사이먼<상무>▷리징담당 박지윤◇㈜신세계센트럴시티<전무>▷안전/지원본부장 겸 지원담당 류제희<상무보>▷재무담당 이승준◇㈜신세계까사<대표이사>▷김홍극<상무보>▷디자인담당(Creative Director) 박계환◇㈜신세계라이브쇼핑<대표이사>▷최문석◇㈜이마트<전무>▷NB/소싱사업부장 송만준▷지원본부장 강승협▷부문기획본부장 겸 온라인TF장 김혜경<상무>▷부문기획담당 이준석<상무보>▷피코크담당 최현▷재무담당 장규영▷기획관리담당 김재섭▷CSR담당 홍성수▷부문관리담당 박종훈▷해외소싱담당 소진성▷ESG담당(전문임원) 이경희◇㈜SSG.com<전무>▷사업부문총괄 겸 D/I본부장 한동훈<상무>▷인사담당 강성훈▷그로서리담당 이명근<상무보>▷광고마케팅담당 김진설◇㈜신세계푸드<전무>▷지원본부장 겸 지원담당 김철수◇신세계건설㈜<전무>▷공사본부장 김문경<상무보>▷디자인CM담당 박상익◇㈜신세계아이앤씨<상무보>▷그룹시스템담당 겸 인사담당 한훈민◇㈜이마트에브리데이<상무>▷판매담당 겸 B2B사업담당 김근만◇㈜이마트24<상무>▷운영기획담당 강인석◇㈜신세계프라퍼티<전무>▷컨텐츠본부장 위수연<상무>▷CSR담당 이임용◇㈜SCK COMPANY▷지원본부장 겸 지원담당 김낙호
◈신세계그룹◎승진◇㈜신세계<부사장>▷상품본부장 겸 MD전략담당 김선진<전무>▷영업본부장 겸 강남점장 김은▷광주점장 이동훈<상무>▷Art&Science 점장 윤석희<상무보>▷BTS잡화담당 장수진▷브랜드마케팅담당 김하리▷CSR담당 이원호▷경기점장 이상헌▷의정부점장 박철영◇㈜신세계인터내셔날<전무>▷패션부문 1사업부장 심한석▷코스메틱본부장 겸 ㈜신세계라이브쇼핑 Innovation Division Beauty 총괄 김덕주<상무보>▷코스메틱부문 1사업부장 겸 2사업부장 송재원▷코스메틱부문 3사업부장 정승원▷JAJU상품담당 겸 ㈜신세계라이브쇼핑 Innovation Division 상품2담당 이한승◇㈜신세계디에프<전무>▷상품본부장 겸 MD담당 이정욱<상무>▷전략영업담당 윤홍립◇㈜신세계사이먼<상무>▷리징담당 박지윤◇㈜신세계센트럴시티<전무>▷안전/지원본부장 겸 지원담당 류제희<상무보>▷재무담당 이승준◇㈜신세계까사<대표이사>▷김홍극<상무보>▷디자인담당(Creative Director) 박계환◇㈜신세계라이브쇼핑<대표이사>▷최문석◇㈜이마트<전무>▷NB/소싱사업부장 송만준▷지원본부장 강승협▷부문기획본부장 겸 온라인TF장 김혜경<상무>▷부문기획담당 이준석<상무보>▷피코크담당 최현▷재무담당 장규영▷기획관리담당 김재섭▷CSR담당 홍성수▷부문관리담당 박종훈▷해외소싱담당 소진성▷ESG담당(전문임원) 이경희◇㈜SSG.com<전무>▷사업부문총괄 겸 D/I본부장 한동훈<상무>▷인사담당 강성훈▷그로서리담당 이명근<상무보>▷광고마케팅담당 김진설◇㈜신세계푸드<전무>▷지원본부장 겸 지원담당 김철수◇신세계건설㈜<전무>▷공사본부장 김문경<상무보>▷디자인CM담당 박상익◇㈜신세계아이앤씨<상무보>▷그룹시스템담당 겸 인사담당 한훈민◇㈜이마트에브리데이<상무>▷판매담당 겸 B2B사업담당 김근만◇㈜이마트24<상무>▷운영기획담당 강인석◇㈜신세계프라퍼티<전무>▷컨텐츠본부장 위수연<상무>▷CSR담당 이임용◇㈜SCK COMPANY▷지원본부장 겸 지원담당 김낙호
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