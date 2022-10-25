[인사] 한화 임원 승진 등
◈한화◎승진<임원>◇한화생명▷김준일 김태준 배재현 안현아 정경욱 한승의◇한화생명금융서비스▷석상환 옹성만 이승제 이종호◇한화손해보험▷김기수 문수진 박영목 박정훈 양석모 이재현 장석원 최원혁
◈캐롯손보▷디자인본부장 김민규
◈히어로손해사정▷자동차보상본부장 유창열
◈bhc◎승진<임원>▷디자인팀 이사 정찬진▷SP/직영사업부 상무보 고병환▷아웃백 스테이크하우스 영업사업부 상무보 윤다예
◈보건복지부◎전보<과장급>▷첨단재생의료및첨단바이오의약품심의위원회 사무국장 고형우▷코로나19치료제·백신개발범정부지원위원회 사무국 총괄팀장 정영기
◈소방청▷경기도소방재난본부장 직무대리 조선호▷장비기술국장 직무대리 김문용
◈KOTRA◎임명 및 보임<상임이사>▷부사장 겸 경영지원본부장 김윤태▷중소중견기업본부장 전춘우
◈YTN▷라디오센터장 임승환▷보도국 정치부장 이종구▷경제부장 강태욱▷앵커팀장 이광연▷2TV국 콘텐츠제작팀장 지정윤▷해설위원실장 강성웅▷디지털센터 디지털제작에디터 임장혁▷디지털기획에디터 김선중▷스타팀장 최보란▷기획조정실 기획전략팀장 전준형
◈캐롯손보▷디자인본부장 김민규
◈히어로손해사정▷자동차보상본부장 유창열
◈bhc◎승진<임원>▷디자인팀 이사 정찬진▷SP/직영사업부 상무보 고병환▷아웃백 스테이크하우스 영업사업부 상무보 윤다예
◈보건복지부◎전보<과장급>▷첨단재생의료및첨단바이오의약품심의위원회 사무국장 고형우▷코로나19치료제·백신개발범정부지원위원회 사무국 총괄팀장 정영기
◈소방청▷경기도소방재난본부장 직무대리 조선호▷장비기술국장 직무대리 김문용
◈KOTRA◎임명 및 보임<상임이사>▷부사장 겸 경영지원본부장 김윤태▷중소중견기업본부장 전춘우
◈YTN▷라디오센터장 임승환▷보도국 정치부장 이종구▷경제부장 강태욱▷앵커팀장 이광연▷2TV국 콘텐츠제작팀장 지정윤▷해설위원실장 강성웅▷디지털센터 디지털제작에디터 임장혁▷디지털기획에디터 김선중▷스타팀장 최보란▷기획조정실 기획전략팀장 전준형
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