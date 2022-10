김근식 출소 D-2…의정부시 "도로 폐쇄해 호송 저지"

부산 BTS 무료 콘서트에 전국·해외서 6만여명 몰려목포에선 항구 축제, 고성에서는 온천 대축제로 북적 10월 셋째 주 토요일인 15일 전국적으로 완연한 가을 날씨를 보인 가운데 전국 관광명소와 축제장은 행락객 발길이 이어졌다. ◇ 전국은 축제 중… 부산은 BTS 열기로 후끈 부산에서는 월드 스타 그룹 방탄소년단(BTS)의 무료 콘서트 등으로 도시 전체가 축제 열기로 뜨거워지고 있다. 이날 오후 6시 부산 아시아드주경기장에서 열리는 2030 부산세계박람회 유치 기원 BTS 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet to Come in Busan)에는 5만2천 명이 공연을 관람한다. 이날 공연을 앞두고 오전부터 행사장 입구는 전국과 해외에서 몰려온 '아미'(BTS 팬)와 관람객들로 북새통을 이뤘다. 1만2천 명이 대형 스크린을 통해 실시간으로 공연을 즐길 수 있는 부산항 국제여객터미널 야외주차장과 해운대 특설무대 앞에서도 미처 티켓을 구하지 못한 팬들로 북적였다. '제1회 억새 축제'가 열린 경남 합천 황매산에는 억새를 구경하기 위해 전국 각지에서 관광객이 모여들었다. 황매산은 국내 대표적인 억새 군락지로 100만㎡ 면적에 빽빽하게 핀 억새가 은빛자태를 뽐낸다. '남강 유등축제'가 열린 진주에는 남강과 진주성 등지에 설치된 7만여 개의 각종 유등이 관광객의 발길을 사로잡았다. 광주 충장 월드페스티벌이 열린 동구 5·18민주광장, 충장로, 금남로 일대에서는 다양한 부스를 체험하는 이들로 크게 붐볐다. 전남 목포 삼학도 일원에서 항구를 주제로 한 지역 축제 '2022 목포항구 축제'에도 인파가 몰렸다. 이 축제는 잊혀가는 고유의 해양 문화를 널리 알리자는 주제로 열렸으며 핵심 콘텐츠는 고기잡이철 항