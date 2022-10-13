[인사] 교육부 ; 행정안전부 ; 국토교통부 등
◈교육부▷부산광역시교육청 부교육감 최윤홍▷교육부 일반직 고위공무원 오승현▷경기도 제1부교육감 이경희
◈행정안전부◎과장급▷재정정책과장 홍성철▷안전기획과장 인석근▷사회재난대응정책과장 박경현
◈국토교통부◎전보<과장급>▷국토교통인재개발원 교육과장 이보언▷원주지방국토관리청 지역협력국장 정병수▷대전지방국토관리청 충주국토관리사무소장 조현익▷건설안전과장 신윤근▷공항건설팀장 서정관
◈법제처◎승진<과장급>▷법제정책국 법제조정법제관 남영주
◈기상청◎전보<3급>▷기상융합서비스과장 김영동<4급>▷기획재정담당관 조남산▷예보정책과장 김성묵▷수치예보활용팀장 정성훈▷수도권기상청 관측과장 백선균◎승진<4급>▷재해기상대응팀장 임윤진
◈매일일보▷산업부장 이재영▷유통·중기부장 나기호
◈행정안전부◎과장급▷재정정책과장 홍성철▷안전기획과장 인석근▷사회재난대응정책과장 박경현
◈국토교통부◎전보<과장급>▷국토교통인재개발원 교육과장 이보언▷원주지방국토관리청 지역협력국장 정병수▷대전지방국토관리청 충주국토관리사무소장 조현익▷건설안전과장 신윤근▷공항건설팀장 서정관
◈법제처◎승진<과장급>▷법제정책국 법제조정법제관 남영주
◈기상청◎전보<3급>▷기상융합서비스과장 김영동<4급>▷기획재정담당관 조남산▷예보정책과장 김성묵▷수치예보활용팀장 정성훈▷수도권기상청 관측과장 백선균◎승진<4급>▷재해기상대응팀장 임윤진
◈매일일보▷산업부장 이재영▷유통·중기부장 나기호
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