[인사] 행정안전부 ; 기획재정부 ; 국토교통부 등
◈행정안전부◎승진<국장급>▷국가기록원 기록서비스부장 황순조
◈기획재정부<국장급>▷국제금융국장 최지영
◈◎승진<부이사관>▷감사담당관 이재평▷수도권정책과장 박준형▷주택정책과장 성호철▷토지정책과장 김명준▷공항정책과장 강성습▷대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 정선우
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷재생에너지정책관 최연우▷자유무역협정교섭관 권혜진◎전보<국장급>▷KOTRA 외국인투자지원센터 종합행정지원센터장 이경식
◈보건복지부▷국립소록도병원장 박혜경
◈공수처◎신규 임용<부장검사>▷수사1부장 김명석▷수사3부장 김선규<검사>▷수사기획관실 윤상혁
◈질병관리청▷감염병정책국장 조은희
◈금융위원회▷금융안정지원단장 김기한
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷시장구조개선정책관 전성복▷카르텔조사국장 신동열▷유통정책관 정창욱
◈디지털플랫폼정부위원회▷디지털플랫폼정부추진단 플랫폼데이터혁신국장 이승현
◈기획재정부<국장급>▷국제금융국장 최지영
◈◎승진<부이사관>▷감사담당관 이재평▷수도권정책과장 박준형▷주택정책과장 성호철▷토지정책과장 김명준▷공항정책과장 강성습▷대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 정선우
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷재생에너지정책관 최연우▷자유무역협정교섭관 권혜진◎전보<국장급>▷KOTRA 외국인투자지원센터 종합행정지원센터장 이경식
◈보건복지부▷국립소록도병원장 박혜경
◈공수처◎신규 임용<부장검사>▷수사1부장 김명석▷수사3부장 김선규<검사>▷수사기획관실 윤상혁
◈질병관리청▷감염병정책국장 조은희
◈금융위원회▷금융안정지원단장 김기한
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷시장구조개선정책관 전성복▷카르텔조사국장 신동열▷유통정책관 정창욱
◈디지털플랫폼정부위원회▷디지털플랫폼정부추진단 플랫폼데이터혁신국장 이승현
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지