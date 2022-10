'제1회 울주에서 백두를 잇다' 제막식·평화통일음악회 열려

민주평화통일자문회의 울주군협의회는 6일 울산시 울주군 간절곶 해맞이공원에서 제1회 '울주에서 백두를 잇다' 제막식 및 평화통일음악회를 개최했다.이날 행사에는 민주평통 자문회의 관계자와 지역주민 등 700여 명이 참석했다.행사는 지역 합창단, 청소년 오케스트라의 평화 염원 합창에 이어 팝페라 가수 임형주는 'You raise me up', 'Champion', '우리의 소원은 통일' 등 통일의 염원을 담은 공연을 선보였다.민주평화통일자문회의 울주군협의회는 평화통일에 관한 지역사회 여론 형성 및 공감대 확산을 위한 지역 중심체로서, 앞으로 매년 평화통일음악회를 개최해 지역민들의 평화통일에 대한 긍정적인 관심과 참여를 유도할 계획이다./연합뉴스