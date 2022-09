"세마글루티드, 과체중-비만 관련 당뇨병 위험↓"

당뇨병약 세마글루티드(semaglutide)가 과체중 또는 비만과 관련된 2형 당뇨병 위험을 억제하는 효과가 상당하다는 연구 결과가 나왔다.세마글루티드(제품명: 오젬픽)는 장기 지속형(long-acting) 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 길항제로 인슐린 분비를 자극해 혈당을 떨어뜨리고 식욕을 억제해 체중이 줄어들게 한다.1주일에 한 번 펜 주사기로 투여한다.2017년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 약이다.미국 앨라배마 대학의 티머시 가비 영양학 교수 연구팀이 과체중이거나 비만한 사람을 대상으로 진행한 2건의 임상시험 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 28일 보도했다.첫 번째 임상시험(STEP1)은 과체중이거나 비만한 사람 1천961명을 대상으로 68주에 걸쳐 진행됐다.연구팀은 이들을 두 그룹으로 나누어 한 그룹엔 세마글루티드 2.4mg을 매주 한 번 피하 주사하고 다른 그룹은 세마글루티드 투여 없이 대조군으로 삼았다.두 번째 임상시험(STEP4)은 과체중이거나 비만한 사람 803명을 대상으로 첫 20주 동안은 모두에게 매주 세마글루티드를 피하 주사하고 이후 48주 동안은 두 그룹으로 나누어 한 그룹엔 세마글루티드 주사를 계속하고 나머지 그룹은 세마글루티드 주사를 중단했다.연구팀은 이 두 임상시험 자료를 이용, 개개인의 심장 대사 질환 단계 평가(CMDS: Cardiometabolic Disease Staging) 성적을 산출했다.CMDS는 연령, 성별, 인종, 중성지방, 고밀도 지단백(HDL) 콜레스테롤, 혈압, 혈당 등 2형 당뇨병 위험요인들 토대로 향후 10년 안에 2형 당뇨병이 발생할 위험도를 측정하는 도구이다.그 결과 첫 번째 임상시험에서는 세마글루티드 그룹이 CMDS 점수에 따라 측정한 10년 내 당뇨병 발생 위험이 임상시험 시작 때의 18.2%에서 68주 후에는 7.1%로 61% 낮아졌다.이에 비해 대조군은 임상시험 시작 때의 17.8%에서 68주 후에는 15.6%로 조금 낮아지는 데 그쳤다.당뇨병 위험 점수는 임상시험 기간 중 체중 감소의 정도에 따라 그만큼 낮아졌다.세마글루티드 그룹은 체중이 17%, 대조군은 3% 줄었다.두 번째 임상시험에서는 첫 20주 후에는 모든 참가자가 당뇨병 위험 점수가 임상시험 시작 때의 20.6%에서 11.4%로 낮아졌다.20주 후 48주까지 세마글루티드 투여가 계속된 그룹은 당뇨병 위험 점수가 7.7% 더 줄었다.그러나 20주부터 세마글루티드를 끊은 그룹은 48주 후 당뇨병 위험 점수가 15.4%로 오히려 높아졌다.이는 과체중이거나 비만한 사람이 당뇨병 위험을 줄이려면 세마글루티드를 지속해서 사용해야 함을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다.이 연구 결과는 최근 스웨덴의 스톡홀름에서 열린 유럽 당뇨병 연구협회( European Association for the Study of Diabetes) 연례 학술회의에서 발표됐다./연합뉴스