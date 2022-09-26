[인사] 교육부 ; 보건복지부 ; 조달청 등
◈교육부▷일반직 고위공무원 천범산 이윤홍 신익현▷부이사관 함석동 양창완 이용학 이석현 김태현 김석 김보엽
◈보건복지부<국장급>▷첨단의료지원관 은성호
◈조달청◎승진<부이사관>▷규제개혁법무담당관 정진성◎승진<서기관>▷혁신행정담당관실 윤경자▷전략조달과 송지혁▷혁신 조달과 장미선▷정보기술계약과 오진백<과장급>◎승진▷조달수출지원팀장 김해영▷조달회계팀장 방혜성▷조달가격조사과장 김수열▷쇼핑몰단가계약과장 임해영▷서울지방조달청 자재구매과장 박성용◎전보▷조달품질원 국방물자품질과장 이영호
◈한국산림복지진흥원▷이사장 남태헌
◈한국원자력안전기술원▷기획실장 한덕규
◈보건복지부<국장급>▷첨단의료지원관 은성호
◈조달청◎승진<부이사관>▷규제개혁법무담당관 정진성◎승진<서기관>▷혁신행정담당관실 윤경자▷전략조달과 송지혁▷혁신 조달과 장미선▷정보기술계약과 오진백<과장급>◎승진▷조달수출지원팀장 김해영▷조달회계팀장 방혜성▷조달가격조사과장 김수열▷쇼핑몰단가계약과장 임해영▷서울지방조달청 자재구매과장 박성용◎전보▷조달품질원 국방물자품질과장 이영호
◈한국산림복지진흥원▷이사장 남태헌
◈한국원자력안전기술원▷기획실장 한덕규
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