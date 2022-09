"치명적 대동맥 박리, 생존율 높아져"

미국은 전체 인구 10명 중 한 명, 청소년은 거의 5명 중 한 명이 우울증을 겪고 있다는 연구 결과가 나왔다. 미국 뉴욕 시립대학 보건대학원의 레니 굿윈 역학·생물통계학 교수 연구팀이 12세 이상이 대상이 된 '2015~2020년 전국 약물 사용·건강 조사'(2015-2020 National Survey on Drug Use and Health) 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 19일 보도했다. 2015년에서 2020년 사이에 전체 인구의 9%에서 우울증이 발생했다. 우울증 유병률은 특히 청소년이 급증 추세를 보여 12~18세는 16.9%, 18~25세는 17%를 약간 상회했다고 연구팀은 밝혔다. 우울증 인구는 남녀, 인종, 종족, 교육 수준, 소득수준과 무관하게 모든 계층에서 증가했다. 이전 통계를 보면 우울증 유병률은 2005년의 6.6%에서 2015년에는 7.3%로 소폭 상승한 것으로 나타났다. 우울증 유병률은 백인들이 가장 높았고 특히 결혼하지 않은 여성과 성인 그리고 소득이 가장 낮은 계층이 상위를 차지했다. 우울증은 자살과 자살 시도의 일차적인 충동 요인이며 최근 자살하는 사람이 늘고 있는 것도 우울증 발생의 증가와 무관하지 않을 것이라고 연구팀은 지적했다. 우울증이 심해지고 있는 것은 무력감과 경제적인 불안 증가 때문일 수 있다고 연구팀은 덧붙였다. 특히 청소년의 급격한 우울증 증가 현상은 우울증 가족력이나 다른 트라우마의 영향이거나 스마트폰과 스크린 시대의 시작 그리고 소셜 미디어 사용의 확산 때문일 수 있다고 연구팀은 설명했다. 우울증은 이제 독감과 맞먹는 공중 보건 문제로 떠올랐으며, 따라서 전체 인구를 대상으로 하는 새로운 보건 전략이 필요하다고 연구팀은 강조했다. 특히 청소년에게