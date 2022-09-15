[인사] 유유제약 ; 해양수산부 ; 국무조정실·국무총리비서실 등
◈유유제약<상무>▷공장장 천준희
◈해양수산부◎전보▷어선안전정책과장 윤상훈▷스마트해운물류팀장 홍근형▷첨단해양교통관리팀장 권순태▷세월호후속대책추진단 선체관리지원과장 남창섭▷목포지방해양안전심판원 수석조사관 김인수▷인천지방해양수산청 계획조사과장 김건의▷인천지방해양수산청 항만개발과장 손원권▷국립해양조사원 해양예보과장 노정식
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규선임<과장급>▷통일안보정책과장 박영두▷디지털플랫폼정부추진단 민관협업총괄과장 백승일
◈우정사업본부◎승진<4급>▷경영기획실 경영총괄담당관실 윤석준▷경영기획실 노사협력담당관실 강성철▷우편사업단 우편정책과 박상윤▷우편사업단 우편집배과 배정기▷예금사업단 금융기술기획과 노충영▷예금사업단 예금위험관리과 배진이▷예금사업단 예금대체투자과 이기섭▷보험사업단 보험기획과 안승일▷서울지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김석광▷서울지방우정청 서대문우체국 우편물류과장 김진욱▷경인지방우정청 우정사업국 우정계획과장 유진삼▷부산지방우정청 우정사업국 우정계획과장 권명식▷충청지방우정청 우정사업국 우편물류과장 서동완▷전남지방우정청 우정사업국 우정계획과장 배수권▷전북지방우정청 남원우체국장 백만숙▷강원지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김경원
◈CBS▷복진규 마케팅사업본부 공연기획센터장▷심승현 사회공헌국장▷고석표 선교TV본부 TV제작국장 겸 교계뉴스부장▷이재웅 부산방송본부장▷유승우 포항방송본부장▷성기명 경남방송본부장▷윤석제 제주방송본부장
◈아시아투데이▷편집국 사회부장 허무호
◈해양수산부◎전보▷어선안전정책과장 윤상훈▷스마트해운물류팀장 홍근형▷첨단해양교통관리팀장 권순태▷세월호후속대책추진단 선체관리지원과장 남창섭▷목포지방해양안전심판원 수석조사관 김인수▷인천지방해양수산청 계획조사과장 김건의▷인천지방해양수산청 항만개발과장 손원권▷국립해양조사원 해양예보과장 노정식
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규선임<과장급>▷통일안보정책과장 박영두▷디지털플랫폼정부추진단 민관협업총괄과장 백승일
◈우정사업본부◎승진<4급>▷경영기획실 경영총괄담당관실 윤석준▷경영기획실 노사협력담당관실 강성철▷우편사업단 우편정책과 박상윤▷우편사업단 우편집배과 배정기▷예금사업단 금융기술기획과 노충영▷예금사업단 예금위험관리과 배진이▷예금사업단 예금대체투자과 이기섭▷보험사업단 보험기획과 안승일▷서울지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김석광▷서울지방우정청 서대문우체국 우편물류과장 김진욱▷경인지방우정청 우정사업국 우정계획과장 유진삼▷부산지방우정청 우정사업국 우정계획과장 권명식▷충청지방우정청 우정사업국 우편물류과장 서동완▷전남지방우정청 우정사업국 우정계획과장 배수권▷전북지방우정청 남원우체국장 백만숙▷강원지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김경원
◈CBS▷복진규 마케팅사업본부 공연기획센터장▷심승현 사회공헌국장▷고석표 선교TV본부 TV제작국장 겸 교계뉴스부장▷이재웅 부산방송본부장▷유승우 포항방송본부장▷성기명 경남방송본부장▷윤석제 제주방송본부장
◈아시아투데이▷편집국 사회부장 허무호
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지