방탄소년단 콘서트 한 달 앞둔 부산 '숙박비 바가지' 여전

공연장 변경 이후 도심 전역으로 확산…1박에 최고 150만원정상요금 특급호텔도 특수…수십만원 패키지 예약판매 완료2030부산세계박람회 유치를 기원하는 그룹 방탄소년단(BTS) 콘서트가 한 달 앞으로 다가오면서 부산에서 여전히 '숙박 바가지' 논란이 이어지고 있다.공연장소가 당초 기장군 옛 한국유리 공장 부지로 결정되면서 불거졌던 해운대와 기장 일대의 '바가지 숙박' 논란이 부산 아시아드 주경기장으로 변경된 이후에는 도심 전역으로 확산했다.14일 부산 관광업계 등에 따르면 '2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS(Yet To Come) in BUSAN' 공연장 변경 이후 아시아드주경기장 주변 모텔 등 숙박업소를 중심으로 공연 당일(10월 15일) 요금이 천정부지로 올랐다.공연장과 가까운 곳인 연제구, 부산진구(서면)를 비롯해 부산역이 있는 동구와 김해공항이 있는 강서구에서도 숙박비 인상이 잇따랐다.평소 대비 배 이상 오른 것은 기본이고 1박에 50만∼60만원대, 최고 150만원까지 부르는 곳도 있는 것으로 알려졌다.당초 기장군과 해운대구 숙박업소가 평소보다 가격을 대폭을 올려 빈축을 샀던 사례가 부산 도심 전역으로 확산하는 셈이다.부산시는 "2030부산세계박람회 유치를 위한 도시의 면모를 보여줄 수 있도록 해달라"며 공정거래 동참 캠페인을 벌이고 있지만, 뚜렷한 효과를 거두지 못하고 있다.시는 구·군과 합동 점검반을 꾸려 불공정 영업행위 방지 활동을 강화했다.대한숙박업중앙회 부산시지회는 지난달 불공정 영업행위에 강력하게 대응하겠다며 경고하면서 자정 결의대회까지 예고했지만 공연 일자가 다가올수록 바가지 논란은 심화하는 모습이다.BTS 콘서트 특수는 부산지역 특급호텔에도 파급 효과를 미치고 있다.특급호텔의 객실 가격은 평소와 같지만, 수십만원에 이르는 패키지 상품이 날개 달린 듯 팔려나간 것으로 나타났다.롯데호텔, 파라다이스호텔, 파크하얏트 등 부산 일부 특급호텔에서 BTS 관련 기념품을 제공하는 패키지 상품을 출시했는데 공연 당일과 전날 예약은 일찌감치 마감됐다.패키지 가격은 40만원대에서 시작되고 날짜와 객실 등급에 따라 달라진다.한 호텔 관계자는 "전 세계 BTS 팬이 공연과 함께 부산에서만 느낄 수 있는 체험 콘텐츠를 제공하고자 테마 패키지 호텔로 참여했다"며 "2030부산세계박람회 유치를 기원하고자 보랏빛 야경 등 다양한 볼거리도 제공할 예정"이라고 말했다.지역 관광업계 관계자는 "10월에는 각종 행사와 축제가 많은데 올해는 방탄소년단 공연 전날까지 부산국제영화제 기간이어서 객실 구하기가 더 어렵다"며 "2030세계박람회 유치를 위한 콘서트인 만큼 지역 숙박업주들도 당장의 이익보다는 도시 이미지를 위해 적정 요금을 받는 협조가 필요하다"고 말했다./연합뉴스