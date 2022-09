카카오뱅크, '26주적금 with 카카오톡' 출시…최고 연 3.7%

카카오뱅크는 카카오톡과 제휴를 맺고 여섯 번째 파트너 적금인 '26주적금 with 카카오톡'을 출시한다고 14일 밝혔다.26주적금 with 카카오톡은 카카오뱅크의 '26주적금'에 카카오톡의 구독 서비스인 '이모티콘 플러스'와 '톡서랍 플러스' 무료 이용권을 제공하는 상품이다.상품 가입 기간은 27일까지로 1인 1계좌만 개설할 수 있다.만기 시 최고 연 3.70%의 금리가 적용된다.카카오뱅크 모바일 애플리케이션(앱)에서 '26주적금 with 카카오톡' 계좌를 개설하고 26주간 각 혜택 제공 주차까지 자동이체 납입에 성공하면 총 2개월분의 이모티콘 플러스 무료 이용권과 5개월분의 톡서랍 플러스 무료 이용권 혜택을 받을 수 있다.카카오뱅크 관계자는 "이번 상품은 두 번째 카카오 공동체 제휴 상품으로 공동체간 시너지를 극대화한 뱅킹 커머스 영역의 확대를 의미한다"며 "구독 서비스에 대한 수요와 관심이 늘어남에 따라 고객에게 맞춤형 혜택을 제공하기 위해 준비한 상품"이라고 말했다./연합뉴스