검찰, 김명수 '사표 반려' 녹취공개 임성근 참고인 조사

여중생을 성폭행한 것도 모자라 피해 학생 부모에게 "증거 있냐"며 당당한 태도를 보인 10대가 공분을 사고 있다.14일 연합뉴스에 따르면 A 씨는 최근 중학생 딸 B양을 상대로 폭행·협박으로 성폭행한 C군을 강간치상 혐의로 경찰에 고소했다.A씨 측에 따르면 지난달 초 B 양이 평소 알고 지내던 언니로부터 "오늘 집이 비냐"는 한 통의 전화를 받은 게 사건의 발단이 됐다.언니가 혼자 오는 줄 알았던 B 양은 "와도 된다"고 답했지만, 언니는 "혼자 가는 게 아니다"라고 했다.그렇게 언니를 비롯한 여자 3명과 C 군을 포함한 남자 3명 등 총 6명이 B 양 집을 찾았고 술판이 벌어졌다. 남자 셋이서 소주 대여섯 병을 마신 C 군은 "할 말이 있다"며 B양을 방으로 불렀다.불길한 예감에 B 양은 방에 있던 다른 일행에게 "제발 나가지 말아달라"며 애원했다. 하지만 C 군과 단둘이 남게 됐고, 결국 끔찍한 일이 벌어지고 말았다.이 일로 B 양은 산부인과에서 성행위에 따른 감염병 진단을 받았다. 범행 당시 C 군이 손을 세게 부여잡아 팔목에 멍이 들기도 했다. B 양은 이후 여러 차례 극단적 선택까지 시도한 것으로 전해졌다.범행 당일 C 군과 함께 B 양의 집을 찾았던 C 군의 여자친구는 되레 B 양에게 사과를 요구했다. 또 사회관계망서비스(SNS)에서 B양을 욕하기도 했으며, C 군의 친구는 당시 C 군이 입었던 자신의 바지에 혈흔이 묻었다며 "옷값을 달라"고도 했다.B 양의 어머니 A 씨는 "만으로 16살밖에 되지 않은 아이가 저한테도 '증거 있냐'고 하는 걸 보면 죄책감이라는 게 없다"며 "그 아이들은 소년이 아닌 괴물이