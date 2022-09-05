[인사] 외교부 ; 교육부 ; 산업통상자원부 등
◈외교부▷차관보 최영삼▷대변인 임수석
◈교육부▷동북아교육대책팀장 서기관 김주영▷사회정책분석팀장 서기관 김효신▷교원소청심사위원회 심사과장 서기관 정성훈
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷무역안보정책과장 김영만▷바이오융합산업과장 송영진▷중견기업혁신과장 김재준▷산업일자리혁신과장 양정화▷자유무역협정무역규범과장 박다정▷에너지효율과장 김현철▷혁신행정담당관 송용식
◈특허청◎전보<일반직 고위공무원>▷산업재산정책국장 김명섭
◈국가인권위원회▷무역안보정책과장 김영만▷바이오융합산업과장 송영진▷중견기업혁신과장 김재준▷산업일자리혁신과장 양정화▷자유무역협정무역규범과장 박다정▷에너지효율과장 김현철▷혁신행정담당관 송용식◎승진<고위공무원>▷교육협력심의관 일반직공무원 서수정
◈경희대▷테크노경영대학원장 홍충선▷생활과학대학장 주서령▷미래혁신원 서울 미래혁신단장 최현진▷중앙도서관장 김진상▷자연사박물관장, 중앙박물관장 겸 경희기록관장 김희찬▷서울 건강센터소장 겸 코로나19 종합상황실장 오창모
◈부산대▷공과대학·산업대학원·환경대학원·기술창업대학원통합행정실장 정용진▷사무국 총무과(재무과 겸무) 사무관 양호윤
◈NBN TV▷대표 정재필
◈교육부▷동북아교육대책팀장 서기관 김주영▷사회정책분석팀장 서기관 김효신▷교원소청심사위원회 심사과장 서기관 정성훈
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷무역안보정책과장 김영만▷바이오융합산업과장 송영진▷중견기업혁신과장 김재준▷산업일자리혁신과장 양정화▷자유무역협정무역규범과장 박다정▷에너지효율과장 김현철▷혁신행정담당관 송용식
◈특허청◎전보<일반직 고위공무원>▷산업재산정책국장 김명섭
◈국가인권위원회▷무역안보정책과장 김영만▷바이오융합산업과장 송영진▷중견기업혁신과장 김재준▷산업일자리혁신과장 양정화▷자유무역협정무역규범과장 박다정▷에너지효율과장 김현철▷혁신행정담당관 송용식◎승진<고위공무원>▷교육협력심의관 일반직공무원 서수정
◈경희대▷테크노경영대학원장 홍충선▷생활과학대학장 주서령▷미래혁신원 서울 미래혁신단장 최현진▷중앙도서관장 김진상▷자연사박물관장, 중앙박물관장 겸 경희기록관장 김희찬▷서울 건강센터소장 겸 코로나19 종합상황실장 오창모
◈부산대▷공과대학·산업대학원·환경대학원·기술창업대학원통합행정실장 정용진▷사무국 총무과(재무과 겸무) 사무관 양호윤
◈NBN TV▷대표 정재필
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