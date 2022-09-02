[인사] 행정안전부 ; 보건복지부 ; 문화체육관광부 등
◈행정안전부▷안전정책실장 조상명▷울산광역시 기획조정실장 서남교
◈보건복지부<과장급>◎승진▷장애인자립기반과장 한영규◎전보▷기획조정담당관 백형기▷혁신행정담당관 신재형▷규제개혁법무담당관 박재찬▷국제협력담당관 한상균▷복지정보기획과장 정태길▷사회서비스정책과장 장은섭▷사회서비스자원과장 김혜래▷사회서비스일자리과장 송명준▷장애인정책과장 김일열
◈문화체육관광부◎임용<국장급>▷기획조정실 정책기획관 최성희
◈인사혁신처◎전보<실장급>▷소청심사위원회 상임위원 연원정
◈통계청◎승진<3급>▷통계정책과장 이두원◎승진<4급>▷품질관리과 박준오▷행정자료관리과 서동훈▷통계서비스기획과 이선희▷인구동향과 유수덕▷경제총조사과 서병우
◈SBS▷통합뉴스룸 보도국장 조정▷뉴스플랫폼총괄 우상욱▷뉴스D스튜디오총괄 박진호▷보도본부 8뉴스부장 최선호
◈세종대▷연구부총장 백성욱▷대외부총장 문승빈▷특임부총장 김경원
◈보건복지부<과장급>◎승진▷장애인자립기반과장 한영규◎전보▷기획조정담당관 백형기▷혁신행정담당관 신재형▷규제개혁법무담당관 박재찬▷국제협력담당관 한상균▷복지정보기획과장 정태길▷사회서비스정책과장 장은섭▷사회서비스자원과장 김혜래▷사회서비스일자리과장 송명준▷장애인정책과장 김일열
◈문화체육관광부◎임용<국장급>▷기획조정실 정책기획관 최성희
◈인사혁신처◎전보<실장급>▷소청심사위원회 상임위원 연원정
◈통계청◎승진<3급>▷통계정책과장 이두원◎승진<4급>▷품질관리과 박준오▷행정자료관리과 서동훈▷통계서비스기획과 이선희▷인구동향과 유수덕▷경제총조사과 서병우
◈SBS▷통합뉴스룸 보도국장 조정▷뉴스플랫폼총괄 우상욱▷뉴스D스튜디오총괄 박진호▷보도본부 8뉴스부장 최선호
◈세종대▷연구부총장 백성욱▷대외부총장 문승빈▷특임부총장 김경원
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