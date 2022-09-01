[인사] 신한라이프 ; 교육부 ; 한국과학기술연구원 등
◈신한라이프◎전보<본부장>▷BI1본부장 직무대행 이후경▷BI2본부장 겸 FC1본부장 김범수<부서장>▷BI1팀장 직무대행 문지영▷전략기획팀장 겸 BI2팀장 임현진
◈교육부▷학교생활문화과장 서기관 이지은▷교육부(국외훈련 파견) 서기관 최현석▷학술원사무국 서기관 박영재▷한국방송통신대학교 서기관 전홍인
◈한국과학기술연구원◎승진▷미래국방 국가기술전략센터장 김래현▷비상보안팀장 윤여복◎전보▷뇌질환극복연구단장 박기덕▷뇌융합기술연구단장 최낙원▷안전보건팀장 김성영
◈한국개발연구원(KDI)▷이영욱 재정·사회정책연구부장
◈중소기업중앙회◎임명<임원>▷협동조합본부장 조진형
◈금융투자협회▷홍보부 팀장 진현정
◈숙명여대▷부총장·대학혁신단장 박종성▷대학원장·BK플러스지원사업단장 김재성▷특수대학원장 배정근▷교육대학원장 김봉환▷경영전문대학원장 오준석▷문과대학장 문금현▷이과대학장 양영▷공과대학장 임혜인▷생활과학대학장 하은혜▷사회과학대학장 조삼섭▷법과대학장 박정구▷경상대학장 강인수▷음악대학장 지선미▷약학대학장 조정환▷미술대학장 권희연▷기초교양대학장 창병모▷산학협력단장·CROSS캠퍼스운영센터장 오중산▷기획처장·프라임사업단장·대학혁신단 부단장·글로벌사회교육원장 오명전▷교무처장 이지형▷입학처장 김양진▷학생처장·사회봉사센터장·장애학생지원센터장 송윤선▷경력개발처장·현장실습지원센터장·대학일자리플러스센터장·창업지원단장·숙명앙트러프러너십센터장 최철▷사무·관리처장 김용화▷국제처장·숙명글로벌어학원장 전세재▷디지털정보혁신처장 이기용▷대외협력처장 정기은▷법무감사실장 정준섭▷교육혁신원장 이재경▷인권센터장·인권상담소장·성평등상담소장 이영애▷디지털휴머니티센터장 김용환▷캠퍼스타운사업단장 임유진▷아태여성정보통신원장 조정인▷중앙도서관장 김선홍▷숙명문화원장·숙명역사관장·박물관장·르꼬르동블루-숙명아카데미원장 김세준
◈교육부▷학교생활문화과장 서기관 이지은▷교육부(국외훈련 파견) 서기관 최현석▷학술원사무국 서기관 박영재▷한국방송통신대학교 서기관 전홍인
◈한국과학기술연구원◎승진▷미래국방 국가기술전략센터장 김래현▷비상보안팀장 윤여복◎전보▷뇌질환극복연구단장 박기덕▷뇌융합기술연구단장 최낙원▷안전보건팀장 김성영
◈한국개발연구원(KDI)▷이영욱 재정·사회정책연구부장
◈중소기업중앙회◎임명<임원>▷협동조합본부장 조진형
◈금융투자협회▷홍보부 팀장 진현정
◈숙명여대▷부총장·대학혁신단장 박종성▷대학원장·BK플러스지원사업단장 김재성▷특수대학원장 배정근▷교육대학원장 김봉환▷경영전문대학원장 오준석▷문과대학장 문금현▷이과대학장 양영▷공과대학장 임혜인▷생활과학대학장 하은혜▷사회과학대학장 조삼섭▷법과대학장 박정구▷경상대학장 강인수▷음악대학장 지선미▷약학대학장 조정환▷미술대학장 권희연▷기초교양대학장 창병모▷산학협력단장·CROSS캠퍼스운영센터장 오중산▷기획처장·프라임사업단장·대학혁신단 부단장·글로벌사회교육원장 오명전▷교무처장 이지형▷입학처장 김양진▷학생처장·사회봉사센터장·장애학생지원센터장 송윤선▷경력개발처장·현장실습지원센터장·대학일자리플러스센터장·창업지원단장·숙명앙트러프러너십센터장 최철▷사무·관리처장 김용화▷국제처장·숙명글로벌어학원장 전세재▷디지털정보혁신처장 이기용▷대외협력처장 정기은▷법무감사실장 정준섭▷교육혁신원장 이재경▷인권센터장·인권상담소장·성평등상담소장 이영애▷디지털휴머니티센터장 김용환▷캠퍼스타운사업단장 임유진▷아태여성정보통신원장 조정인▷중앙도서관장 김선홍▷숙명문화원장·숙명역사관장·박물관장·르꼬르동블루-숙명아카데미원장 김세준
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