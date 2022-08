"상급종합병원 재택의료 70%는 암·신경계 중증질환자"

서울대병원, 655명 분석결과…"재택치료 확대 방안 모색해야"상급종합병원에서 퇴원해 재택의료 서비스를 받는 환자 10명 중 7명은 암·신경계질환 등의 중증질환자인 것으로 나타났다.서울대병원 공공진료센터 이선영 교수 연구팀(한요한 전임의, 완화의료임상윤리센터 유신혜 교수 포함)은 2011∼2020년 퇴원 후 재택의료를 이용한 655명을 분석한 결과, 중증 질환으로 분류되는 암 환자와 신경계질환자(루게릭·파킨슨병 등)가 각각 50%, 20%로 집계됐다고 31일 밝혔다.재택의료는 의사·간호사 등 의료진이 환자의 가정에 방문해 의료서비스를 제공하는 것을 말한다.연구팀은 환자가 집에서 필요로 했던 의료서비스를 질환별로 분석했다.이 결과 암 환자는 약물 투여를 위한 중심정맥관 관리(43.5%), 욕창·장루 등 상처 관리(36.7%), 담즙·소변 등의 원활한 배출을 위한 담도배액관, 경피적 신루절개술(22.1%)을 주로 필요로 했다.이와 달리 신경계질환자는 위루관·비위관 등을 이용한 식이 보조(80.5%), 인공호흡기·기관절개관 등을 통한 호흡 보조(43.4%)에 대한 처치가 많았다.또한 이번 분석에서는 전체 재택의료의 30%가 3개월 이상 장기 이용 환자로 집계됐다.연구팀은 지속적인 의료서비스를 해야 하는 중증질환자들의 삶의 질을 높이려면 이들이 요양병원이 아닌 집에서도 필요한 의료서비스를 충분히 받을 수 있도록 재택의료 확대 방안을 모색해야 한다고 지적했다.이선영 교수는 "이번 연구 결과는 상급종합병원에서 급성기 치료 후 퇴원한 중증질환자의 상당수가 집에서도 지속적인 의료서비스가 필요하다는 것을 시사한다"면서 "재택치료를 희망하는 중증질환자의 삶의 질을 높이고, 존엄성을 유지하기 위해서는 좀 더 포괄적인 재택치료 서비스 계획이 필요하다"고 말했다.이번 연구 결과는 미국 급성기 치료 후 관리 및 장기 관리 학회(The Society for Post-Acute and Long-term Care Medicine)가 발행하는 국제학술지 'JAMDA(Journal of the American Medical Directors Association)' 최근호에 발표됐다./연합뉴스