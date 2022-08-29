[인사] IBK투자증권 ; 통계청 ; 농촌진흥청 등
◈IBK투자증권◎신규선임▷투자사업부문장(전무) 박태동▷트레이딩 본부장(상무) 신호섭
◈통계청◎임용<일반직 고위공무원>▷통계교육원장 김보경
◈농촌진흥청◎승진<고위공무원>▷국립농업과학원 농업환경부장 고병구▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김경미▷강원도 농업기술원장 임상현▷경상남도 농업기술원장 정찬식
◈감사원<고위감사공무원>◎신규채용▷행정·안전감사국장 박진원◎승진▷산업·금융감사국장 최재혁▷특별조사국장 우동호▷지방행정감사2국장 임동혁▷지방행정감사3국장 장주흠▷비서실장 김태우◎전보▷국민감사본부장 이상욱▷감사교육원장 조성은▷재정·경제감사국장 김영관▷국토·환경감사국장 박준홍▷공공기관감사국장 황해식▷사회·복지감사국장 김순식▷외교·국방감사국장 김종운▷미래전략감사국장 장난주▷지방행정감사1국장 이윤재▷국민제안감사1국장 유병호▷국민제안감사2국장 박완기▷공공감사지원국장 김영석▷심사관리관 이수연▷심의실장 박재용
◈한국예탁결제원▷IT기획부장 신우철▷증권정보부 증권정보기획팀장 안병욱▷주식·파생등록부 주식등록팀장 주정돈▷청산결제부 청산결제기획팀장 이호형▷인사부 인사팀장 조동우▷정보보호부 IT보안운영팀장 박준호▷글로벌기획부 글로벌금융팀장 김훈
◈통계청◎임용<일반직 고위공무원>▷통계교육원장 김보경
◈농촌진흥청◎승진<고위공무원>▷국립농업과학원 농업환경부장 고병구▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김경미▷강원도 농업기술원장 임상현▷경상남도 농업기술원장 정찬식
◈감사원<고위감사공무원>◎신규채용▷행정·안전감사국장 박진원◎승진▷산업·금융감사국장 최재혁▷특별조사국장 우동호▷지방행정감사2국장 임동혁▷지방행정감사3국장 장주흠▷비서실장 김태우◎전보▷국민감사본부장 이상욱▷감사교육원장 조성은▷재정·경제감사국장 김영관▷국토·환경감사국장 박준홍▷공공기관감사국장 황해식▷사회·복지감사국장 김순식▷외교·국방감사국장 김종운▷미래전략감사국장 장난주▷지방행정감사1국장 이윤재▷국민제안감사1국장 유병호▷국민제안감사2국장 박완기▷공공감사지원국장 김영석▷심사관리관 이수연▷심의실장 박재용
◈한국예탁결제원▷IT기획부장 신우철▷증권정보부 증권정보기획팀장 안병욱▷주식·파생등록부 주식등록팀장 주정돈▷청산결제부 청산결제기획팀장 이호형▷인사부 인사팀장 조동우▷정보보호부 IT보안운영팀장 박준호▷글로벌기획부 글로벌금융팀장 김훈
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