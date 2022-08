"글로벌 경제위기, 에너지·IT·소비재 해외진출 기회 삼아야"

코트라 '5대 트렌드로 살펴본 수출 유망시장' 보고서"불확실한 글로벌 시장에서도 새로운 기회 모색해야"신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 봉쇄와 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 글로벌 경제 성장세가 둔화한 가운데서도 에너지와 IT, 소비 트렌드 변화 등으로부터 새로운 기회를 찾을 수 있다는 주장이 나왔다.대한무역투자진흥공사(코트라)는 28일 발간한 '5대 트렌드로 살펴본 수출 유망시장' 보고서에서 에너지와 IT 인력 이동, 변화하는 소비 트렌드, 공급망 재편, 다양한 산업의 디지털 전환을 새로운 해외 진출의 기회로 삼아야 한다고 강조했다.코트라는 보고서에서 "에너지 위기와 가격 상승은 에너지 보유국의 인프라 확대와 에너지 수입국의 에너지 전환 등으로 새로운 수요 확대의 기회가 될 수 있다"고 분석했다.유럽은 8월부터 러시아발(發) 가스 공급이 중단되면서 에너지난이 심화할 것으로 전망되기 때문에 히트펌프, 개인용 난방기구, 태양열 온수시스템 등 우리 중소기업 제품의 진출 기회가 될 수 있을 것이라는 얘기다.또한 에너지 보유국들이 미래를 대비하기 위해 신재생에너지와 노후 발전 시설 개선에 힘을 쏟고 있는 만큼 우리 기업의 참여 기회도 확대될 것으로 전망된다.전세계 지역별 이슈는 글로벌 경제에 부담이 되지만, 생각지 못했던 대체 공급 기회를 창출하거나 새로운 시장을 형성하기도 한다.예를 들어 대(對)러시아 제재에 따라 서방 기업들이 러시아에서 떠나면서 러시아 IT 전문 인력들이 주변국으로 이동하려는 움직임을 보이고 있다.우즈베키스탄 등 인접 국가들은 이러한 전문 인력 유치를 위해 노력하고 있어 IT산업 성장의 밑거름이 될 것이라는 관측도 나온다.코트라는 보고서에서 특히 IT 전 분야 경쟁력을 갖춘 한국 기업들도 현지 진출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망했다.상품 수출의 경우에는 일부 기업이 카자흐스탄 등 국가로의 우회 수출 루트를 개척하면서 러시아 주변국과의 교역이 늘고 있다.소비자의 품목 선호도, 구매 방식 등의 변화도 주목해야 할 부분이다.코트라는 급격한 물가 상승으로 유명 브랜드들의 고향인 유럽과 미국에서도 브랜드 충성도가 흔들리는 상황에서 우리 기업들이 OTT(온라인 동영상 서비스)를 통해 확산한 소프트파워를 활용해 다양한 소비재 상품이 해외 시장에 진출하는 기회로 삼아야 한다고 조언했다.또한 동맹국(프렌드쇼어링)과 인근국(니어쇼어링) 중심의 공급망 재편이 본격화되면서 안정적인 자원 확보를 위해 자원 부국과의 협력을 다각화해야 한다고 강조했다.특히 북미 지역에 대한 첨단산업 투자를 확대해 현재보다 폭넓은 교역 확대로 이어질 수 있도록 해야 한다고 주장했다.보고서에서는 스마트시티, 스마트농업, 스마트에듀, 디지털 헬스 등의 분야도 유망 시장으로 꼽혔다.예를 들어 쿠웨이트 농수산청은 압둘라 신도시 건설과 연계해 한국의 스마트팜 기술 적용을 추진하고 있다.김태호 코트라 경제통상협력본부장은 "글로벌 경제의 어려움이 가중되면서 우리 무역이 고전을 겪고 있지만, 활력과 성장동력을 되찾을 수 있는 기회요인은 여전히 존재한다"고 말했다./연합뉴스