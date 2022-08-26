[인사] 환경부 ; 교육부 ; 법제처 등
◈환경부<국장급>▷대변인 이영석
◈교육부▷미래교육추진담당관 이강복▷감사총괄담당관 김영진▷국립대학정책과장 윤소영▷교원정책과장 최보영▷교원양성연수과장 조재익▷경상국립대학교 가좌캠퍼스 행정본부장 이태주▷교육부 김우정▷홍보담당관 신광수▷코로나19대응 학교상황총괄과장 안웅환▷지방교육재정과장 채홍준▷반부패청렴담당관 정원숙▷사학감사담당관 김동안▷방과후돌봄정책과장 나현주▷교육통계과장 안수미▷고등교육정책실 최원석▷고등교육정책실 조수연▷교육부 오정민▷한밭대 김수정▷청주교육대 총무처장 이양주▷교원소청심사위원회 엄중흠▷충남대 김창주▷한국교원대 최기혁▷한경대 박종필
◈법제처◎전보<부이사관>▷사회문화법제국 법제관 윤길준◎전보<과장급>▷법제지원국 법제교육과장 안승철
◈서울교육청◎임용▷정책·안전기획관 최민선▷대변인 강민석
◈세종문화회관▷문화사업본부장 김영환▷커뮤니케이션팀장 김화영▷기획조정팀장 이종기▷재무회계팀장 김석경
◈교육부▷미래교육추진담당관 이강복▷감사총괄담당관 김영진▷국립대학정책과장 윤소영▷교원정책과장 최보영▷교원양성연수과장 조재익▷경상국립대학교 가좌캠퍼스 행정본부장 이태주▷교육부 김우정▷홍보담당관 신광수▷코로나19대응 학교상황총괄과장 안웅환▷지방교육재정과장 채홍준▷반부패청렴담당관 정원숙▷사학감사담당관 김동안▷방과후돌봄정책과장 나현주▷교육통계과장 안수미▷고등교육정책실 최원석▷고등교육정책실 조수연▷교육부 오정민▷한밭대 김수정▷청주교육대 총무처장 이양주▷교원소청심사위원회 엄중흠▷충남대 김창주▷한국교원대 최기혁▷한경대 박종필
◈법제처◎전보<부이사관>▷사회문화법제국 법제관 윤길준◎전보<과장급>▷법제지원국 법제교육과장 안승철
◈서울교육청◎임용▷정책·안전기획관 최민선▷대변인 강민석
◈세종문화회관▷문화사업본부장 김영환▷커뮤니케이션팀장 김화영▷기획조정팀장 이종기▷재무회계팀장 김석경
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