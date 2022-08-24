[인사] 기획재정부 ; 과학기술정보통신부 ; 국무조정실·국무총리비서실 등
◈기획재정부▷출자관리과장 정동영▷재정정보과장 곽상현
◈과학기술정보통신부▷다자협력담당관 장은영▷정보통신방송기술정책과장 윤두희
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷일반행정정책관 김용수▷사회복지정책관 장영현▷청년정책기획관 김진남▷공직복무관리관 심종섭▷농림국토해양정책관 유희종▷규제총괄정책관 손동균
◈산림조합중앙회◎승진▷상호금융수신부장 김인철▷대전세종충남지역본부장 이용성<1급>▷사유림경영지원팀장 이주원▷디지털마케팅팀장 김태호◎전보<1급>▷임업인종합연수원장 김양집▷문화홍보실장 최용익▷산림경영정보팀장 임재영▷산림사업본부 동부사업소장 최환석
◈경남대▷대학원장 임형준▷교육대학원장 신석민▷사범대학 교학 행정실장 겸 교직 팀장 박선영▷정책기획팀장 변승혜▷한마생활관 행정지원팀장 김정훈▷대학원 교학행정실장 손현수
◈과학기술정보통신부▷다자협력담당관 장은영▷정보통신방송기술정책과장 윤두희
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷일반행정정책관 김용수▷사회복지정책관 장영현▷청년정책기획관 김진남▷공직복무관리관 심종섭▷농림국토해양정책관 유희종▷규제총괄정책관 손동균
◈산림조합중앙회◎승진▷상호금융수신부장 김인철▷대전세종충남지역본부장 이용성<1급>▷사유림경영지원팀장 이주원▷디지털마케팅팀장 김태호◎전보<1급>▷임업인종합연수원장 김양집▷문화홍보실장 최용익▷산림경영정보팀장 임재영▷산림사업본부 동부사업소장 최환석
◈경남대▷대학원장 임형준▷교육대학원장 신석민▷사범대학 교학 행정실장 겸 교직 팀장 박선영▷정책기획팀장 변승혜▷한마생활관 행정지원팀장 김정훈▷대학원 교학행정실장 손현수
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