주현영 "주기자에서 동그라미가 됐듯 또다른 성장 기대하세요"

동그라미-우영우 인사법 직접 만들어…"어릴 때부터 희극 좋아해""우영우도 동그라미 지켜줄 수 있어…일방적 보호관계 아니야""우 투 더(to the) 영 투 더(to the) 우!", "동 투 더(to the) 그 투 더(to the) 라미!"'SNL코리아'에서 인턴 기자 주기자로 맹활약한 배우 주현영이 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 톡톡 튀는 개성과 발랄함으로 우영우의 친구 동그라미 역을 소화하며 다시 한번 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.드라마가 종영한 지 일주일이 지난 24일 서울 종로구 수송동 연합뉴스 사옥에서 만난 주현영은 TV에서 보이던 모습과는 달리 차분한 분위기였다.원래는 낯도 많이 가리고 걱정을 안고 사는 성격이라고 했다.주현영은 "TV에서 보는 것과 간극이 크다는 말을 많이 듣는다"며 "그래서 동그라미 역을 맡았을 때 생생하게 잘 표현할 수 있을지 걱정이 많았다"고 털어놨다.그는 "동그라미는 걱정도 없고 단순한데 저는 생각도 많고 눈치도 많이 본다"며 "처음에는 캐릭터를 잘 소화해야 한다는 생각에 사로잡혀 고민이 많았다"고 말했다.주기자의 인기가 컸던 탓에 그 이미지에서 벗어나는 것도 과제였다고 했다.주현영은 "감독님이 주기자 영상을 보고 저를 캐스팅해주셨지만, 주기자가 겹쳐 보이지 않았으면 좋겠다고 하셨다"며 "저 역시 동그라미를 주기자와는 완전히 분리해서 보여주고 싶어서 동그라미만의 차별된 지점을 계속 찾았다.나중에는 오기가 생겨서 더 열정을 쏟아부은 것 같다"고 말했다.이어 "주기자가 혼자 발전기를 돌리는 느낌이었다면, 동그라미는 매 순간 상대와 대사를 주고받으며 호흡해야 한다는 점에서 달랐다"며 "가장 많이 호흡을 맞춘 사람이 (우영우 역의) 은빈 선배여서 참 다행이었다"고 웃었다.주현영은 동그라미가 우영우와 친구가 된 이유에 대해서는 서로에게 필요한 존재이기 때문이라고 했다."우영우가 동그라미에게 '너하고 있으면 내가 안전해'라는 말을 했을 때 '심쿵'했던 것 같아요.그렇다고 단순한 보호본능은 아니에요.우영우는 동그라미에게 '너 친구 없잖아'라고도 하거든요.동그라미가 우영우를 지키는 것뿐만 아니라, 어느 순간 우영우가 동그라미를 지켜줄 수 있다고 생각한 거죠."동그라미는 담담하게 감정을 표현하는 우영우를 비롯해 비교적 잔잔한 캐릭터들이 등장하는 드라마에서 혼자만 통통 튀는 캐릭터였다.재치 있는 대사를 툭툭 던져야 하는 장면이 많다 보니 애드리브도 많았다고 했다.주현영은 "예상치 못했던 말들을 내뱉고 싶을 때 이전 장면과 이어지지 않을까 봐 카메라 감독님께 죄송스럽기도 했다"며 "그래도 동그라미로서 날것의 반응을 너무 하고 싶다는 마음이 컸다"고 말했다.이어 "감독님께서 카메라 감독님께 저를 찍을 때는 자연 야생 다큐를 찍는다고 생각하라고 했다는 말을 나중에 들었는데 그 뒤로는 조금 더 편하게 한 것 같다"며 "영우가 첫 재판에 나가기 전 발성 연습을 하는 장면도 애드리브인데, 은빈 선배가 '아에이오우 우영우'라고 즉흥적으로 맞받아 쳐줘서 귀여운 장면이 나오게 됐다"고 설명했다.동그라미와 우영우가 만날 때마다 하는 독특한 인사법도 주현영이 문지원 작가의 부탁을 받고 직접 만든 것이다.원래 대본에는 '우영우영우', '동동동그라미'라고 쓰여 있었다고 했다.주현영은 "빅뱅의 '마지막 인사'의 리듬을 인용하고, 힙한 느낌을 주기 위해 힙합 하시는 분들 SNS에서 제스처를 보고 동작을 만들었다"며 "인사법이 유명해지면서 많은 곳에서 보여달라고 요청이 오는데, 우영우와만 하던 인사라 많이 부끄럽고 어색하다"고 웃었다.주현영은 가장 힘들었던 촬영으로는 4회를 꼽았다.형들과 유산 분쟁에 휩싸인 동그라미의 아버지가 주인공인 에피소드가 나오는데, 동그라미는 할아버지 제삿날 술병을 들고 큰집에 가 말 그대로 '깽판'을 친다.큰아버지와 작은아버지한테 머리채가 잡히고 두들겨 맞기도 한다.그는 "TV로만 보던 선배들 앞에서 평소에는 상상도 할 수 없는 행동과 말들을 해야 했기 때문에 촬영 전 벌벌 떨었다"며 "속으로 '나는 미쳤다', '나는 주현영이 아니다' 이런 식으로 세뇌하고 촬영에 들어갔다"고 말했다.2019년 단편영화 '내가 그리웠니'로 데뷔해 웹드라마를 거쳐온 주현영은 주기자에 이어 동그라미로 단숨에 인기몰이한 것이 부담스러우면서도 즐겁다고 했다.주현영은 "이걸(재밌는 장면을) 잘 살리지 않으면 실망을 끼쳐드릴까 봐 앞에서는 '네! 할 수 있죠'라고 하면서도 뒤에 가서 눈물을 삼킨 적도 있다"며 "부담도 크지만, 연기하는 것만 생각하자며 마음을 컨트롤한다"고 말했다.코믹한 이미지가 굳어진다는 걱정이 없냐는 질문에는 조금씩 다양한 모습들을 보여주겠다는 포부를 밝혔다."어릴 때부터 희극을 좋아했어요.드라마나 영화에서 희극 연기를 할 수 있는 게 좋아요.내가 할 수 있는 모든 것들을 펼쳐 보이자면서 (지금 상황을) 만끽하고 있죠. 지금 하는 작품들로 종지부를 찍는 게 아니잖아요.계속 연기를 해나갈 테니 주기자에서 동그라미로 옮겨갔듯 차근차근 다른 모습들을 보여드리고 싶어요.(웃음)"/연합뉴스