"노인성 신장 기능 저하, 남녀 차이 있다"

신장 기능은 나이를 먹으면서 서서히 떨어진다.중년기에는 여성이 남성보다 신장 기능이 더 떨어지지만, 시간이 가면서 남성이 여성보다 신장 기능 저하 속도가 급격히 빨라진다는 연구 결과가 나왔다.노르웨이 트롬쇠(Tromsø) 대학병원 신장내과 전문의 토라프 멜솜 교수 연구팀이 비교적 건강한 일반인 1천837명(50~62세, 여성 53%)을 대상으로 11년간 진행된 사구체 여과율(GFR: glomerular filtration rate) 검사 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 의학 뉴스 포털 메드페이지 투데이(MedPage Today)가 18일 보도했다.신장 기능을 나타내는 주요 지표인 GFR은 신장에서 제거되어야 하는 혈중 노폐물인 크레아티닌이 신장의 사구체에서 여과되는 비율로 이 비율이 낮으면 신장 기능이 떨어지고 있다는 신호이다.정상치는 분당 90~120mL/min/1.73m2이다.연구 대상자들은 모두 당뇨병, 만성 신장 질환(CKD), 심혈관 질환이 없었다.이들은 2007~2009년, 2013~2015년, 2018~2020년 3차례에 걸쳐 GFR 검사를 받았다.GFR 검사는 정확도가 중요하다.따라서 이들에게는 조영제(contrast) 이오헥솔(iohexol)을 정맥에 주사하고 3~4시간 후 혈액 샘플을 채취, 사구체 여과율을 측정했다.연구 시작 때의 GFR은 여성이 평균 90mL/min per 1.73㎡로 남성의 98mL/min per 1.73㎡보다 낮았다.그러나 그 이후부터는 남성의 GFR이 매년 평균 1.20mL/min per 1.73㎡씩 낮아지면서 여성의 0.96mL/min per 1.73㎡보다 25%나 빠른 속도로 떨어졌다.여성은 연령 상승선과 GFR 저하선이 거의 평행선에 가까웠지만, 남성은 연령 상승선에 비해 GFR 저하선이 심하게 기울어졌다.건강한 사람은 GFR 저하 속도가 비교적 느렸다.그러나 건강 상태가 이러한 남녀 간 GFR 저하 속도의 차이를 설명해 주지는 못했다고 연구팀은 밝혔다.이 결과는 여성이 남성보다 만성 신장 질환이 빨리 나타나고 중증 CKD로 진행해 신부전에 이르는 경우는 남성이 여성보다 많은 이유를 부분적으로 설명해 주는 것일 수 있다고 연구팀은 지적했다.이 결과는 또 CKD는 연령과 성별을 모두 고려한 기준에 따라 판단할 필요가 있음을 보여주는 것이라고 연구팀은 해석했다.CKD를 진단하는 기준(cutoff)을 연령과 성별에 따라 달리해야 한다는 것이다.다만 이 연구 대상자들은 모두 유럽계이기 때문에 이 연구 결과를 일반화하기에는 제한이 있을 수 있음을 연구팀은 인정했다.이 연구 보고서는 '미국 신장학회 저널'(Journal of the American Society of Nephrology) 최신호에 실렸다.