부산지역 대학생 해외봉사 3년만에 재개…태국에 63명 파견

“대만의 긴장, 중국은 기후변화, 군사회담, 국제범죄 대처 방안 등 주요 이슈에 대해 미국과의 협력을 중단하기로 (Taiwan tensions: China halts co-operation with US on key issues, BBC, Aug. 6. 2022)“우크라이나 전쟁, 핵전쟁의 비극이 현실화 될 수도 (Zaporizhzhia: Real risk of nuclear disaster in Ukraine – watchdog, By George Wright, BBC News, Aug 7. 2022)“바이든이 알 카에다 리더를 죽인 것은 오랫동안 찾아 온 정의의 결과이다. (Biden: Killing of al-Qaida leader is long-sought ‘justice’. AP. Aug 1. 2022.)”“바이든 팀은 오바마가 그랬던 것처럼 북한과 도박을 할 수는 없다. (Biden team can't punt on North Korea missile program as Obama did. FOX, Aug. 1. 2022)“미국 총기 폭력의 범인은 자본주의다. (US gun violence: Capitalism is the culprit. AP. 31 Jul. 2022)” “우크라이나 전쟁이 몇 년을 계속 될 수 있다고 NATO 고위관리가 경고했다. (Ukraine war could last for years, warns NATO chief. BBC, June 22. 2022)”“바이든 대통령은 AP통신과의 인터뷰에서 ‘경기 후퇴는 불가피하지 않을 수 있다’고 말했다. (AP Interview: Biden says a recession is ‘not inevitable’. AP, June 17. 2022)”“서방 세계와 러시아는 대화에 나설 때다.(It’s time for the West and Russia to talk. NYT July 29, 2022)“어떻게 책을 깊이 읽는 습관을 되찾을 수 있을까?(How to regain the habit of deep reading. FT 30 July 2022.)”요즘 전 세계적인 시국이 하도 불안하고, 세상이 불안정한 듯 하여 수시로 외신을 살피면서 강의를 하고 있습니다.NATO회의를 하고 G7회의를 한 후에도 우크라이나에 대한 러시아의 공격은 170일이 넘도록 멈추지 않으며, 코로나 역시 줄어 들지 않고 있습니다. 40°C를 오