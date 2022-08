"엡스타인-바 바이러스, 위암과 관계 있다"

감염 질환인 단핵구증(mononucleosis)을 일으키는 엡스타인-바 바이러스(EBV: Epstein-Barr virus)가 위암의 대부분을 차지하는 위 선암(gastric adenocarcinoma)과 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다.단핵구증은 주로 소아기에 EBV에 감염돼 발생하며 질병에 특이점이 없고 독감과 비슷한 증세를 보인다.성인이 감염되면 발열, 인후통, 목의 림프절 비대, 피로 등이 나타난다.위 선암은 위의 가장 안쪽을 싸고 있는 점막에서 발생하여 혹의 형태로 커지면서 주로 위벽을 관통하고, 위 주위의 림프절로 옮겨가면서 성장한다.프랑스 리용 소재 국제 암 연구소(IARC: International Agency for Research on Cancer)의 카테린 드 마르텔 박사 연구팀이 1990~2021년 세계 37개국에서 발표된 위 선암 환자 총 6만8천908명이 대상이 된 220편의 연구 논문 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 의학 뉴스 포털 메드페이지 투데이(MedPage Today)가 16일 보도했다.분석 대상이 된 연구 논문은 절반 이상이 동아시아, 44편은 유럽, 21편은 남미, 16편은 북미에서 발표됐다.위 선암 환자의 종양 세포 중 7.5%에서 EBV가 검출됐다고 연구팀은 밝혔다.이러한 EBV 검출 비율은 지역에 따라 별 차이가 없이 비슷했다.그 이유는 EBV가 위에서 BARF1 같은 마이크로RNA를 조절하는 유전자 발현을 통해 세포의 악성 전환(malignant transformation) 위험을 높일 수 있기 때문이라고 연구팀은 설명했다.EBV는 위암 외에도 비인두암, 비호지킨 림프종, 버킷림프종과도 연관이 있는 것으로 알려지고 있다.미국 클리블랜드 클리닉의 소화기 내과 전문의 아드리에나 지리크 박사는 7.5%라면 그리 많은 것은 아니지만 세계적으로는 상당한 부담이 될 수 있다고 논평했다.위암은 세계에서 발병률이 4번째로 높은 치명적인 암으로 2020년에는 세계에서 100만 명이 넘는 환자가 발생, 77만 명이 사망했다.이 연구 결과는 미국 위장병학회 학술지 '임상 위장병학-간장학'(Clinical Gastroenterology and Hepatology) 최신호에 실렸다./연합뉴스