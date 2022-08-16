[인사] KB증권 ; 산업통상자원부 ; 국가보훈처 등
◈KB증권◎신규 선임▷금융공학퀀트본부장 전은석
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷전력혁신정책관 이호현
◈국가보훈처◎전보<실·국장급>▷보훈심사위원회 위원장 이남일
◈식품의약품안전처◎임용<국장급 개방형직위>▷소비자위해예방국장 유현정◎전보<국장급>▷기획조정관 김유미▷식품안전정책국장 이재용▷수입식품안전정책국장 강대진▷식품소비안전국장 이성도▷서울지방식품의약품안전청장 한상배▷대전지방식품의약품안전청장 이승용
◈인사혁신처◎승진<고위공무원 국장급>▷국가공무원인재개발원 리더십개발부장 황인수◎승진<부이사관 3급>▷인사조직과장 지윤경
◈통계청◎인사<과장급>▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 황의태▷호남지방통계청 지역통계과장 백지선▷호남지방통계청 사회조사과장 명노섭▷충청지방통계청 지역통계과장 이의규
◈국무조정실·국무총리비서실<실장급>▷사회조정실장 김영수▷청년정책조정실장 송경원<과·팀장급>▷2050탄소중립녹색성장위원회 사무처기획평가과장 한동희▷해양수산부 인천지방해양수산청운영지원과장 조영선▷행사의전행정관 김경태
◈부산대▷교무처장 김승룡▷교양교육원장 차윤정
◈한국외국어대▷사회과학대학장 견진만▷공과대학장 윤재욱
◈조선일보▷논설위원 이용수
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷전력혁신정책관 이호현
◈국가보훈처◎전보<실·국장급>▷보훈심사위원회 위원장 이남일
◈식품의약품안전처◎임용<국장급 개방형직위>▷소비자위해예방국장 유현정◎전보<국장급>▷기획조정관 김유미▷식품안전정책국장 이재용▷수입식품안전정책국장 강대진▷식품소비안전국장 이성도▷서울지방식품의약품안전청장 한상배▷대전지방식품의약품안전청장 이승용
◈인사혁신처◎승진<고위공무원 국장급>▷국가공무원인재개발원 리더십개발부장 황인수◎승진<부이사관 3급>▷인사조직과장 지윤경
◈통계청◎인사<과장급>▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 황의태▷호남지방통계청 지역통계과장 백지선▷호남지방통계청 사회조사과장 명노섭▷충청지방통계청 지역통계과장 이의규
◈국무조정실·국무총리비서실<실장급>▷사회조정실장 김영수▷청년정책조정실장 송경원<과·팀장급>▷2050탄소중립녹색성장위원회 사무처기획평가과장 한동희▷해양수산부 인천지방해양수산청운영지원과장 조영선▷행사의전행정관 김경태
◈부산대▷교무처장 김승룡▷교양교육원장 차윤정
◈한국외국어대▷사회과학대학장 견진만▷공과대학장 윤재욱
◈조선일보▷논설위원 이용수
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