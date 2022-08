이노션, 레드닷 어워드서 최우수상 포함 총 11개 부문 수상

현대차그룹 계열 광고회사 이노션은 독일의 권위 있는 디자인 분야 시상식 '레드닷 디자인 어워드'에서 최우수상 1개와 본상 10개 등 총 11개 상을 받았다고 16일 밝혔다.미국 IDEA, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 레드닷은 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인 등 여러 분야에서 매년 혁신적 제품과 작품을 선정한다.이노션이 제작한 한화의 '내일은 무슨 색? (What color for tomorrow?)' 캠페인은 이번 레드닷 디자인 어워드에서 최우수상 1개와 본상 2개를 받았다.해당 캠페인 영상은 기후변화와 환경오염 문제, 친환경에너지의 중요성을 전달해 올해 클리오 어워드에서도 동상을 수상했다.이밖에 KCC건설 '등대 프로젝트', 현대자동차그룹 '수소 청소 트럭', 코로나19 확산 방지 캠페인 '마스크 아이디(Mask ID)', 기아 'CI 가이드라인'이 각각 본상을 받았다.또 이노션 이탈리아 법인은 기아 'EV6 무빙 인스피레이션 프로젝트(EV6 Moving Inspiration Project'로 본상을 받았다./연합뉴스