[인사] 산업통상자원부 ; 외교부 ; 소방청 등
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷산업정책관 최우석▷에너지전환정책관 이원주
◈외교부<과장>▷정보화담당관 박재춘▷의전총괄담당관 오유진▷의전행사담당관 이상훈▷군축비확산담당관 박은진▷수출통제·제재담당관 안지인▷아태2과장 김기현▷아태지역협력과장 박미조▷동북아1과장 박경진▷동남아1과장 천의진▷북미2과장 여창훈▷아프리카2과장 박정연▷재외국민안전과장 김광룡▷유엔과장 홍유진▷인권사회과장 황현이▷국제안보과장 김수라▷영토해양과장 이정우▷정책공공외교1과장 임효선▷북미유럽경제외교과장 김혜연▷동아시아경제외교과장 강여울▷국립외교원 기획협력과장 고성민▷국립외교원 교육운영과장 박지영<팀장>▷언론담당관실 공보팀장 송재우▷언론담당관실 해외언론팀장 조아름▷운영지원담당관실 재무복지팀장 정재훈▷재외공관담당관실 국유재산팀장 권상원▷정책기획담당관실 정책기획팀장 김수은▷전략조정담당관실 정세분석팀장 양서진▷여권과 기획총괄팀장 홍인영▷해외안전지킴센터 팀장 신철식▷국제안보과 대테러협력팀장 명은지▷다자경제기구과 다자경제기구팀장 신건호▷기후변화외교과 기후변화외교팀장 조은정
◈소방청◎전보<소방감>▷소방청 기획조정관 홍영근▷소방청 장비기술국장 조선호
◈관세청◎전보<고위공무원 가급>▷인천세관장 김재일<고위공무원 나급>▷관세청 기획조정관 박헌▷관세청 통관국장 이종욱▷관세청 조사국장 서재용▷부산세관장 고석진▷서울세관장 정승환▷대구세관장 주시경▷광주세관장 김용식
◈외교부<과장>▷정보화담당관 박재춘▷의전총괄담당관 오유진▷의전행사담당관 이상훈▷군축비확산담당관 박은진▷수출통제·제재담당관 안지인▷아태2과장 김기현▷아태지역협력과장 박미조▷동북아1과장 박경진▷동남아1과장 천의진▷북미2과장 여창훈▷아프리카2과장 박정연▷재외국민안전과장 김광룡▷유엔과장 홍유진▷인권사회과장 황현이▷국제안보과장 김수라▷영토해양과장 이정우▷정책공공외교1과장 임효선▷북미유럽경제외교과장 김혜연▷동아시아경제외교과장 강여울▷국립외교원 기획협력과장 고성민▷국립외교원 교육운영과장 박지영<팀장>▷언론담당관실 공보팀장 송재우▷언론담당관실 해외언론팀장 조아름▷운영지원담당관실 재무복지팀장 정재훈▷재외공관담당관실 국유재산팀장 권상원▷정책기획담당관실 정책기획팀장 김수은▷전략조정담당관실 정세분석팀장 양서진▷여권과 기획총괄팀장 홍인영▷해외안전지킴센터 팀장 신철식▷국제안보과 대테러협력팀장 명은지▷다자경제기구과 다자경제기구팀장 신건호▷기후변화외교과 기후변화외교팀장 조은정
◈소방청◎전보<소방감>▷소방청 기획조정관 홍영근▷소방청 장비기술국장 조선호
◈관세청◎전보<고위공무원 가급>▷인천세관장 김재일<고위공무원 나급>▷관세청 기획조정관 박헌▷관세청 통관국장 이종욱▷관세청 조사국장 서재용▷부산세관장 고석진▷서울세관장 정승환▷대구세관장 주시경▷광주세관장 김용식
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