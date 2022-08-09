[인사] 교육부 ; 산업통상자원부 ; 외교부 등
◈교육부▷차관보 일반직 고위공무원 나주범▷학교혁신지원실장 장학관 오승걸 교육부▷장학관 이상수▷교원소청심사위원장 일반직 고위공무원 설세훈▷안동대 사무국장 일반직 고위공무원 신익현
◈산업통상자원부▷에너지산업실장 천영길
◈외교부▷국립외교원 외교안보연구소장 이충면
◈국토교통부◎전보<실장급>▷주택토지실장 권혁진▷교통물류실장 김수상▷대도시권광역교통위원회 상임위원 강희업<국장급>▷원주지방국토관리청장 정의경
◈중소벤처기업부<국장급>▷서울지방중소벤처기업청장 이병권
◈통일부◎전보<고위공무원>▷기획조정실장 강종석▷남북회담본부장 이상민▷북한이탈주민정착지원사무소장 서정배▷남북공동연락사무소 사무처장 추석용
◈고용노동부<실장급>◎전보▷기획조정실장 김덕호▷서울지방노동위원회 위원장 박성희◎승진▷노동정책실장 이정한▷산업안전보건본부장 류경희
◈과학기술정보통신부◎전보<실장급>▷과학기술혁신조정관 고서곤
◈농림축산식품부<과장급>◎전입▷농림축산검역본부 인천공항지역본부 화물검역과장 우만수◎전출▷주중화인민공화국대사관 양지연▷주영국대사관 겸 주국제해사기구대표부 김기환
◈산림청◎전보<고위공무원>▷산림산업정책국장 심상택▷산림보호국장 김용관▷북부지방산림청장 임하수▷동부지방산림청장 최수천
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규 선임▷국정운영실장 남형기
◈산업통상자원부▷에너지산업실장 천영길
◈외교부▷국립외교원 외교안보연구소장 이충면
◈국토교통부◎전보<실장급>▷주택토지실장 권혁진▷교통물류실장 김수상▷대도시권광역교통위원회 상임위원 강희업<국장급>▷원주지방국토관리청장 정의경
◈중소벤처기업부<국장급>▷서울지방중소벤처기업청장 이병권
◈통일부◎전보<고위공무원>▷기획조정실장 강종석▷남북회담본부장 이상민▷북한이탈주민정착지원사무소장 서정배▷남북공동연락사무소 사무처장 추석용
◈고용노동부<실장급>◎전보▷기획조정실장 김덕호▷서울지방노동위원회 위원장 박성희◎승진▷노동정책실장 이정한▷산업안전보건본부장 류경희
◈과학기술정보통신부◎전보<실장급>▷과학기술혁신조정관 고서곤
◈농림축산식품부<과장급>◎전입▷농림축산검역본부 인천공항지역본부 화물검역과장 우만수◎전출▷주중화인민공화국대사관 양지연▷주영국대사관 겸 주국제해사기구대표부 김기환
◈산림청◎전보<고위공무원>▷산림산업정책국장 심상택▷산림보호국장 김용관▷북부지방산림청장 임하수▷동부지방산림청장 최수천
◈국무조정실·국무총리비서실◎신규 선임▷국정운영실장 남형기
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지