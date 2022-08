인천 5906명 확진…감염병 병상 가동률 50% 넘어서

치매로 이어질 수 있는 경도인지장애(MCI: mild cognitive impairment)의 진행을 규칙적 운동으로 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 경도인지장애란 기억력 등의 인지기능이 같은 연령대의 다른 노인들보다 떨어진다는 것을 본인도, 주변 사람들도 모두 인정하지만, 일상생활을 영위하는 데 큰 지장이 있을 정도는 아닌 상태를 말한다. 그러나 경도인지장애는 치매로 이행될 가능성이 크다. 미국 웨이크 포레스트(Wake Forest) 대학 의대 내과 노인의학 전문의 로라 베이커 교수 연구팀은 중간 강도의 에어로빅 운동이나 가벼운 스트레칭/균형 운동이 치매의 전단계인 경도인지장애의 진행을 늦추거나 멎게 하는 효과가 있다는 연구 결과를 발표했다고 의학 뉴스 포털 메드페이지 투데이(MedPage Today)가 4일 보도했다. '경도 인지장애 성인 운동'(EXERT: Exercise in Adults With Mild Memory Problems) 연구에 참여하고 있는 기억상실성 MCI 노인 296명의 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 확인됐다고 연구팀은 밝혔다. MCI는 기억력 저하가 두드러지게 나타나는 '기억상실성'과 기억력보다는 집중력, 사고력 등 다른 인지기능이 저하되는 '비기억 상실성'(non-amnestic)으로 나뉜다. EXERT는 MCI 노인들을 대상으로 장기간 계속되고 있는 운동 효과에 관한 3상 임상시험이다. 참가자들은 기억력, 주의력, 사고력 등 인지기능을 평가하는 '간이 정신상태 검사'(MMSE: Mini Mental State Examination) 성적이 평균 28점(MCI에 해당), '임상 치매 척도'(CDR-SB: Clinical Dementia Rating scale Sum of Boxes) 점수가 평균 1.5점(가벼운 치매에 해당)이었다. 이들은 평균연령 74세, 여성 57%, 백인 87%, 흑인 10%, 치매 위험 변이유전자(ApoE4)를 가진 사람이 25%였다. 이들은 두 그