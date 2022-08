박종훈 교육감 "센터 베트남 IT 역량 향상에 이바지할 것" 경남과 베트남의 17년간 교육 우호가 'IT 교육센터 설립'으로 꽃피웠다. 경남교육청과 베트남 교육훈련부(한국 교육부에 해당)는 2005년 교육청이 시행한 국제교육 협력사업을 첫 인연으로 지속적인 협력을 이어오고 있다. 특히 박종훈 교육감은 2014년 취임 후 컴퓨터 등 교육 기기 지원 및 현지 교원 연수 등 베트남 정보화 교육 발전에 큰 힘을 보탰다. 그 공로를 인정받아 2018년 베트남 정부로부터 훈장을 받기도 했다. 박 교육감은 당시 훈장 수여 후 "교육 정보화 분야 선진 노하우와 인프라를 지속해서 베트남에 지원하겠다"고 약속한 바 있다. 양국 협력의 결실과 박 교육감의 약속이 3일 베트남에서 결실을 이뤘다. 도교육청은 이날 베트남 하이퐁시 하이퐁 평생교육센터에서 '경남형 베트남 IT(정보기술) 교육센터'를 개소했다. 센터는 그동안 도 교육청이 베트남 교육 정보화를 위해 지원한 것의 집약이다. IT 실습을 위한 컴퓨터·창의 융합 공간과 교사 연구실 등 다양한 정보 기술 교육 공간이 마련됐다. 도 교육청은 센터 설립을 위해 베트남 교육 당국과 2020년 업무협약을 했다. 이후 2021년 착공에 들어가 지난해 2월 완공했으나 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 이날 베트남 하이퐁시 현지에서 개소했다. 개소식에는 박 교육감, 베트남 교육훈련부 응우엔 후 도 차관, 하이퐁시 인민위원회 응웬 반 둥 위원장, 하노이교육지원청과 하이퐁교육지원청 관계자 등 150여명이 참석했다. 이 센터에는 교육 실습을 위한 컴퓨터·창의 융합 공간과 교사 연구실 등이 다양한 IT 교육 시설이 구축됐다. 박 교육감은 "베트남 교