[인사] 국토교통부 ; 한국과학기술기획평가원 ; 서울대
◈국토교통부◎전보<국장급>▷도시정책관 길병우
◈한국과학기술기획평가원▷부원장 손병호▷미래기술전략본부장 황지호▷사업조정본부장 전승수▷평가분석본부장 최문정▷재정투자분석본부장 류영수▷경영기획본부장 오현환▷전략기획센터장 강현규▷감사부장 안승구▷미래기술전략본부 기술예측센터장 박창현▷사업조정본부 사업조정전략센터장 홍미영▷사업조정본부 투자기획조정센터장 한민규▷사업조정본부 생명기초사업센터장 김주원▷IRIS운영단 표준화기획센터장 박용철▷경영기획본부 기획예산실장 김이경▷경영기획본부 재정관리실장 정혜윤▷경영기획본부 총무전산실장 권장호▷경영기획본부 시설운영실장 최건우
◈서울대▷기획처 처장 성제경▷인문대 학장 강창우▷교무부학장 이진호▷학생부학장 구하원▷기획부학장 정요근
◈한국과학기술기획평가원▷부원장 손병호▷미래기술전략본부장 황지호▷사업조정본부장 전승수▷평가분석본부장 최문정▷재정투자분석본부장 류영수▷경영기획본부장 오현환▷전략기획센터장 강현규▷감사부장 안승구▷미래기술전략본부 기술예측센터장 박창현▷사업조정본부 사업조정전략센터장 홍미영▷사업조정본부 투자기획조정센터장 한민규▷사업조정본부 생명기초사업센터장 김주원▷IRIS운영단 표준화기획센터장 박용철▷경영기획본부 기획예산실장 김이경▷경영기획본부 재정관리실장 정혜윤▷경영기획본부 총무전산실장 권장호▷경영기획본부 시설운영실장 최건우
◈서울대▷기획처 처장 성제경▷인문대 학장 강창우▷교무부학장 이진호▷학생부학장 구하원▷기획부학장 정요근
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